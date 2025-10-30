(TBTCO) - Nhằm tạo điều kiện thuận tiện hơn cho việc đi lại hằng ngày giữa Hải Dương và Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt thông báo, từ ngày 1/11/2025, đôi tàu HP15/HP16 trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng được điều chỉnh thời gian chạy phù hợp hơn với giờ làm việc, học tập của người dân.

Ga Thượng Lý trên hành trình tuyến.

Tàu HP15 xuất phát 6 giờ 20 phút tại ga Hải Dương, đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 17 phút, thuận tiện cho hành khách đi làm, đi học buổi sáng. Tàu HP16 giữ nguyên hành trình chiều ngược lại (Hải Phòng 17 giờ 30 phút; Hải Dương 18 giờ 35 phút.

Ưu đãi đặc biệt, giá vé tháng giảm mạnh từ 1.500.000 đồng xuống còn 800.000 đồng/tháng để khuyến khích cán bộ, nhân dân sử dụng tàu hỏa, phương tiện an toàn, tiện lợi và thân thiện môi trường.

Cụ thể, giá vé cá nhân chỉ 55.000 đồng/vé/lượt; vé khứ hồi giảm ngay 20% khi mua vé; vé nhóm khi mua vé cho nhóm 4 người đi tàu, chỉ tính tiền 3 vé.

Hướng dẫn mua vé nhóm: Truy cập website https://dsvn.vn; vetau.com.vn; vetauonline.vn; giare.vetau.vn để mua vé, đến phần nhập Mã giảm giá quý khách vui lòng nhập mã "3tang1" trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Ngoài ra, tàu HP15/HP16 còn là chuyến tàu trong ngày "Kết nói du lịch Đông - Tây Hải Phòng". Trên tàu có bán dịch vụ ăn uống nhẹ, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong suốt hành trình.

Hành khách có thể dễ dàng mua vé thông qua nhiều kênh khác nhau: Trực tiếp tại ga, mua vé tại quầy bán vé ở ga Hải Dương, ga Thượng Lý và ga Hải Phòng. Đặt vé trực tuyến, truy cập các trang web chính thức như dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn hoặc giare.vetau.vn. Qua đối tác thu hộ, thanh toán tiện lợi qua các ứng dụng như VnPay, Shopee, ZaloPay, Momo, ViettelPay… và nhiều ứng dụng ngân hàng khác./.