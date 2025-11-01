(TBTCO) - Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh đang triển khai các hạng mục hạ tầng và chuẩn bị nhân sự, cơ cấu tổ chức bộ máy để khi nghị định hướng dẫn được ban hành sẽ đưa vào thực hiện ngay.

Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo UBND Thành phố về tình hình triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Sở Tài chính cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp các bộ, ngành chủ trì nghiên cứu, đóng góp xây dựng các nghị định hướng dẫn.

Thành phố đã tổ chức các hội thảo về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, Thành phố đã tham gia ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết đối với 8/8 nghị định thông qua các cuộc họp và bằng văn bản; tham gia các cuộc họp của Tổ soạn thảo, xây dựng Nghị định, Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp.

Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định đối với 7/8 nghị định, còn 01 nghị định về chính sách cư trú, xuất nhập cảnh do Bộ Công an chủ trì đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý dự thảo.

Hiện nay, các nghị định vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh, Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan để sớm trình Chính phủ ban hành trong tháng 11/2025.

Tòa tháp Saigon Marina IFC cao 55 tầng được khánh thành vào tháng 8/2025, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh: Q.L

Đối với bộ máy, nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm Tài chính, Thành phố đã xây dựng đề án nhân sự, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý trong Trung tâm Tài chính và đang chỉnh sửa theo các phương án trong dự thảo nghị định.

Thành phố đã cử các đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các Trung tâm Tài chính trên thế giới, cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo chuyên đề về Trung tâm Tài chính, 1 khóa đào tạo do Trung tâm Tài chính Thượng Hải tài trợ, 2 khóa đào tạo của Trường Đại học Việt Đức.

Về địa điểm, TP. Hồ Chí Minh đã quy hoạch Trung tâm Tài chính quốc tế nằm trong phạm vi 898 ha, bao gồm phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Trụ sở điều hành của Trung tâm Tài chính sẽ đặt tại tòa nhà số 08 Nguyễn Huệ. Tuy nhiên do tòa nhà phải sửa chữa, trong thời gian sửa chữa, Cơ quan điều hành đặt tạm tại lầu 6 toà nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) tại số 123 Trương Định.

Ngoài ra, Thành phố đang tập trung rà soát công tác quy hoạch, đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chât, hạ tầng để xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại khu vực Phường Sài Gòn, Phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm.

Sở Tài chính cho biết, hiện nay một số nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm, đề xuất dự án trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

UBND Thành phố đã mời Trung tâm tài chính Quốc tế Astana (AIFC) sang làm việc để bàn thảo về việc hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thành phố cũng tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), Trung tâm Tài chính quốc tế Astana (AIFC), Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (Hoa Kỳ) và ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với các đơn vị này.