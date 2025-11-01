Ngày 1/11: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh

Giá gạo trong nước phiên giao dịch cuối tuần ổn định, giao dịch trầm lắng. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam lại giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Gạo Ấn Độ giữ giá, Thái Lan phục hồi nhẹ và Bangladesh gia hạn xuất khẩu gạo thơm để ổn định thị trường nội địa.

Thu hoạch lúa

Thị trường trong nước

Ghi nhận tại nhiều địa phương, giá lúa ổn định ở mốc cao, nguồn lúa cuối vụ, giao dịch yếu. Tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, lượng lúa cuối đồng còn ít lại, thương lái mua lai rai do chất lượng lúa giảm, giá ít biến động. Tây Ninh, thương lái hỏi mua ít lại, giá lúa vững.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo ổn định. Còn các địa phương khác giao dịch mua bán cầm chừng, gạo các loại ít biến động.

Tại An Giang, kho mua yếu, nhiều kho không mua, gạo các loại ít biến động.

Tại Lấp Vò, Sa Đéc (Đồng Tháp), lương gạo về các bến lai rai, đa số kho lớn mua ít, giá bình ổn. Tại An Cư - Đồng Tháp, gạo chợ bán chậm, giá ít biến động.

Giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng không biến động so với ngày hôm qua.

Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 hiện ở mức 7.950 – 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 trong khoảng 7.600 – 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu Sóc Dẻo hiện giao dịch từ 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo IR 50404 giữ ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo OM 380 dao động từ 7.800 - 7.900 đồng/kg; giá gạo IR 504 ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg;…

Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo bán không đổi. Cụ thể, gạo Nàng Nhen hiên ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg. Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi hiện ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp 3 tháng khô hiện ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) duy trì ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, do nhu cầu yếu và chất lượng vụ mùa mới chưa đạt kỳ vọng.

Giá gạo thơm 5% tấm hiện được chào bán ở mức 415 - 430 USD/tấn, giảm từ 420 - 435 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng giảm nhẹ 2 USD/tấn, còn 370 - 374 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm giữ ổn định ở mức 344 - 350 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm ở mức 350 - 360 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo Thái Lan 5% tấm tăng nhẹ lên 340 USD/tấn, chấm dứt chuỗi 6 tuần giảm liên tiếp. Các thương nhân tại Bangkok nhận định nguồn cung vẫn dồi dào, song cạnh tranh gay gắt khi Myanmar và Pakistan bán giá thấp hơn.

Tại khu vực khác, Bangladesh gia hạn thêm một tháng cho hoạt động xuất khẩu gạo thơm đến ngày 30/11, nhằm tháo gỡ tình trạng chậm trễ trong giao hàng và duy trì ổn định giá gạo nội địa./.