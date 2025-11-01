Ngày 1/11: Giá heo tiếp tục xu hướng giảm

Giá heo hơi trên thị trường sáng 1/11 ghi nhận xu hướng ổn định tại khu vực phía Nam, giảm tại khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Giá thu mua tại Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc, nhìn chung không có nhiều biến động, giá giảm nhẹ tại Quảng Ninh và Bắc Ninh. Hiện dao động ở mức 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Quảng Ninh và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 52.000 và 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá thu mua tại Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ổn định ở mức 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tiếp tục thu mua quanh 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay đồng loạt giảm tại nhiều địa phương. Hiện, dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Theo đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ nguyên mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 50.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa không đổi ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam: Giá heo hơi tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước. Hiện ổn định quanh mức 50.000 – 53.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, tại Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang hiện đang thu mua heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg; Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá 51.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau vẫn dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg./.