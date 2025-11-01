Ngày 1/11: Giá heo tiếp tục xu hướng giảm

|Giá thu mua tại Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.
Thị trường miền Bắc, nhìn chung không có nhiều biến động, giá giảm nhẹ tại Quảng Ninh và Bắc Ninh. Hiện dao động ở mức 52.000 – 54.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo hơi tại Quảng Ninh và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 52.000 và 53.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá thu mua tại Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ổn định ở mức 53.000 đồng/kg.
Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tiếp tục thu mua quanh 52.000 đồng/kg.
Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay đồng loạt giảm tại nhiều địa phương. Hiện, dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.
Theo đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg.
Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ nguyên mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 50.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa không đổi ở mức 51.000 đồng/kg.
Tại miền Nam: Giá heo hơi tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước. Hiện ổn định quanh mức 50.000 – 53.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.
Cụ thể, tại Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang hiện đang thu mua heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg; Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá 51.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau vẫn dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg./.