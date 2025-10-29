Giá xăng dầu ngày mai dự báo có thể tăng mạnh từ 650 - 1.400 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước ngày mai (30/10) được dự báo có thể sẽ quay đầu tăng mạnh. Theo đó, giá xăng có thể sẽ tăng khoảng 650 - 800 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 1.300 - 1.400 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu ngày mai nhiều khả năng sẽ tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (30/10). Với xu hướng này, dự kiến giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ đảo chiều tăng so với kỳ điều chỉnh lần trước (23/20).

Giá dầu thế giới phiên kết thúc ngày hôm nay (29/10) giảm gần 2% khi nhà đầu tư đánh giá lệnh trừng phạt Nga và khả năng OPEC+ tăng sản lượng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,80 USD/thùng, giảm 0,82%; giá dầu WTI ở mốc 60,54 USD/thùng, giảm 1,26%.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước ngày mai sẽ tăng khoảng 650 - 800 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng mạnh hơn khoảng 1.300 - 1.400 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ đồng loạt tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 28/10, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đã về mức 100 - 400 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 23/10, giá xăng E5 RON 92 giảm 170 đồng/lít còn 19.050 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 180 đồng/lít, còn 19.720 đồng/lít. Dầu diesel tiếp tục giảm 540 đồng/lít còn 17.880 đồng/lít, dầu hỏa giảm 290 đồng/lít còn 18.110 đồng/lít; dầu mazut giảm 280 đồng/kg về mức 14.090 đồng/kg./.