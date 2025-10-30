Tỷ giá USD hôm nay (30/10): Ngân hàng thương mại giảm, thị trường tự do tăng mạnh

Sáng ngày 30/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.091 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,47%, hiện ở mức 99,13.

Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.887 VND/USD - 26.295 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.075 - 26.345 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.075 đồng 26.345 đồng Vietinbank 26.121 đồng 26.345 đồng BIDV 26.105 đồng 26.345 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.777 - 30.700 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.907 đồng 31.472 đồng Vietinbank 30.122 đồng 31.427 đồng BIDV 30.214 đồng 31.407 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167.51 đồng 178.08 đồng Vietinbank 167.97 đồng 177.47 đồng BIDV 169.79 đồng 177.36 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 30/10/2025, tăng 114 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.655 - 27.775 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,47%, hiện ở mức 99,13.

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bác bỏ kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 12, ngay sau khi Fed vừa hạ lãi suất đúng như dự đoán.

Đồng EUR giảm 0,56%, còn 1,1585 USD. Đồng Yên Nhật Bản giảm 0,56% so với đồng USD, xuống mức 152,86 USD.

Đồng Bảng Anh là một trong những đồng tiền mất giá mạnh nhất trong phiên, khi giới đầu tư điều chỉnh vị thế trước khả năng Ngân hàng Trung ương Anh có thể cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Đồng Bảng Anh giảm 0,9% so với USD, xuống 1,3151 USD, và có lúc chạm 1,3137 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 12/5.

Đồng Đô la Canada gần như đi ngang trong ngày, sau khi trước đó chạm mức cao nhất trong một tháng. Ngân hàng Trung ương Canada đã hạ lãi suất chủ chốt qua đêm xuống 2,25% vào thứ Tư, đúng như dự báo của thị trường, đồng thời phát tín hiệu cho thấy đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trừ khi triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế thay đổi đáng kể./.