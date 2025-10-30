Thuế tỉnh Điện Biên cảnh báo tình trạng giả mạo cơ quan, công chức thuế

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Điện Biên, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cơ quan thuế, công chức thuế nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, các thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường áp dụng: Gửi các văn bản mạo danh cơ quan thuế mời người nộp thuế đến làm việc; giả mạo cơ quan thuế và tự xưng là công chức thuế, để yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và phục vụ công tác kiểm tra; hoặc hướng dẫn gửi đường link cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người nộp thuế;

Giả mạo trang Website có giao diện gần giống trang web của cơ quan, doanh nghiệp từ hình ảnh đến nội dung để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp;

Hình ảnh văn bản giả mạo cơ quan thuế tỉnh Điện Biên mời doanh nghiệp đến làm việc.

Giả mạo tin nhắn SMS brand name của Cục Thuế để phát tán tin nhắn giả, để cung cấp các đường link và hướng dẫn giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại, máy tính nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Việc mạo danh, giả danh nêu trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, công chức thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo người nộp thuế… hành vi này đã gây thiệt hại và cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của công chức thuế, cơ quan thuế.

Trước tình trạng đó, ngày 17/7/2024, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã ban hành Công văn số 664/CTDBI-TTHT về việc cảnh báo giả mạo công chức thuế gửi đến các tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Điện Biên được biết và áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thuế tỉnh Điện Biên ghi nhận trường hợp một số doanh nghiệp phản ánh nhận được văn bản “mời đến cơ quan thuế làm việc” có tiêu đề và hình thức gần giống với văn bản hành chính của cơ quan thuế. Qua kiểm tra, đây là văn bản giả mạo, không do Thuế tỉnh Điện Biên phát hành. Các đối tượng có thể lợi dụng hình thức này để thu thập thông tin doanh nghiệp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước.

Để bảo vệ quyền và lợi ích của người nộp thuế, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo. Thuế tỉnh Điện Biên khuyến nghị người nộp thuế áp dụng các biện pháp phòng ngừa như sau: Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội;

Kiểm tra kỹ các thông tin liên lạc, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại, mạng xã hội; tuyệt đối không nhấn vào các đường link đính kèm trong tin nhắn điện thoại, zalo, facebook... tự nhận là đại diện cơ quan thuế hướng dẫn làm thủ tục về thuế;

Cập nhật chính xác các thông tin liên quan đến ngành Thuế: Phần mềm ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, cổng thông tin điện tử ngành Thuế, số điện thoại hỗ trợ... Truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế qua địa chỉ có tên miền quốc gia “gdt.gov.vn” để xác minh thông tin./.