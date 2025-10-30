Taseco Land: Lãi đậm quý III/2025, mảng công nghiệp bắt đầu mang lại quả ngọt

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã: TAL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 299% so với cùng kỳ.

Ảnh: Dũng Minh

Mặc dù giá vốn tăng vọt lên hơn 801,5 tỷ đồng, tuy nhiên, do doanh thu tăng mạnh, kéo theo lợi nhuận gộp của Taseco Land ghi nhận đạt hơn 436,7 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với cùng kỳ 2024.

Sau khi trừ đi các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Taseco Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 222,7 tỷ đồng trong quý III/2025, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Taseco Land ghi nhận hơn 2.171 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40% so với cùng kỳ kèm theo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 283,4 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Kết quả này giúp Taseco Land hoàn thành được lần lượt 50% và 53% doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2025 của Taseco Land

Đáng chú ý nhất trong kết quả kinh doanh quý III/2025 vừa qua là việc doanh nghiệp đón nguồn thu hơn 636 tỷ đồng từ việc cho thuê hạ tầng khu công nghiệp. Cuối năm 2023, Taseco Land đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với tổng mức đầu tư 2.320 tỷ đồng.

Đây là dự án bất động sản công nghiệp đầu tiên của Taseco Land và cũng đánh dấu sự lấn sân của doanh nghiệp đối với phân khúc này.

Thời điểm đó, Taseco Land cho biết đây là một lĩnh vực đầu tư kinh doanh mới, nhiều tiềm năng và sẽ tạo đà để tăng trưởng ổn định những năm tới. Mục tiêu đến năm 2030, Taseco Land sẽ đầu tư phát triển mới 4 - 5 khu công nghiệp với tổng quy mô khoảng 1.000 ha.

Bên cạnh Đồng Văn 3, Taseco Land cũng đang rục rịch triển khai dự án khu công nghiệp thứ 2 tại Hải Phòng. Hồi tháng 7/2025, công ty con của Taseco Land là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1).

Dự án này có quy mô 248 ha, tổng vốn gần 4.000 tỷ, nằm trên địa bàn các phường Hòa Bình, Bạch Đằng, Nam Triệu, TP. Hải Phòng, dự kiến thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trong giai đoạn quý III/2025 - quý IV/2026. Từ quý IV/2028 trở đi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và đưa vào khai thác, kinh doanh.

Theo kế hoạch được Ban lãnh đạo Taseco Land đưa ra từ đầu năm, Công ty dự kiến tổng quỹ đất sẽ hơn 1.000 ha vào năm 2025, hướng tới hơn 5.000 ha vào năm 2030.

Trong đó, Công ty sẽ tăng cường năng lực tài chính để có đủ điều kiện tham gia đấu thầu, đấu giá và đầu tư các dự án tại Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước giàu tiềm năng phát triển bất động sản như Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đồng Nai, Phú Quốc...

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu TAL của Taseco Land chốt phiên ở mức giá 47.900 đồng/cổ phiếu./.