Taseco Land chào bán riêng lẻ hơn 48 triệu cổ phiếu, huy động gần 1.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Taseco Land vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 48 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư chuyên nghiệp, với mục tiêu thu về gần 1.500 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ và mở rộng đầu tư.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã Ck: TAL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Theo nghị quyết mới ban hành, Taseco Land dự kiến chào bán 48,15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 15 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, với mức giá phát hành 31.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 12/9 đến 17h00 ngày 22/9/2025.

Ảnh: Taseco Land.

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán này xấp xỉ 1.492,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nguồn vốn sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản vay hiện hữu của doanh nghiệp, qua đó cải thiện tình hình tài chính và tăng dư địa cho các hoạt động đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.

Danh sách nhà đầu tư tham gia được Taseco Land công bố cho thấy sự góp mặt của nhiều tổ chức lớn. Nếu đợt chào bán diễn ra thuận lợi, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng, kéo theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng từ 311,85 triệu đơn vị lên 360 triệu đơn vị.

Song song với kế hoạch phát hành cổ phiếu, Taseco Land cũng vừa công bố quyết định tham gia liên danh để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị sân gôn đồi Hoa Sen tại xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Địa điểm thực hiện dự án nằm tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.

Liên danh tham gia đấu thầu gồm ba thành viên: Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) – công ty mẹ hiện nắm giữ 72,5% vốn tại Taseco Land, Taseco Land, và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị EcoGolf Hà Nam. Trong đó, EcoGolf Hà Nam là pháp nhân mới thành lập vào giữa tháng 7/2025 với vốn điều lệ 126 tỷ đồng.