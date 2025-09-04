Dự kiến huy động gần 1.500 tỷ đồng trả nợ ngân hàng, Taseco Land thu hút 15 nhà đầu tư

(TBTCO) - Taseco Land vừa công bố danh sách 15 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 48,15 triệu cổ phiếu TAL với giá 31.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, nhóm quỹ ngoại thuộc Dragon Capital đăng ký mua gần 42% tổng lượng chào bán. Công ty dự kiến huy động 1.492,65 tỷ đồng để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (HOSE - mã Ck: TAL) thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường triển khai phương án chào bán riêng lẻ 48,15 triệu cổ phiếu với giá 31.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.492,65 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành chiếm 15,44% số cổ phiếu đang lưu hành, nâng vốn điều lệ lên 3.600 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được công ty sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay tại các ngân hàng: MB (723,3 tỷ đồng); VietinBank (764,7 tỷ đồng) và VIB (4,7 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý II/2025, Taseco đang vay ngân hàng 4.634,2 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm, gồm: 934,2 tỷ đồng vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn phải trả, cùng 3.700 tỷ đồng vay dài hạn.

Nguồn: Taseco.

Danh sách nhà đầu tư gây chú ý khi các quỹ chiếm phần lớn, đặc biệt là các quỹ thuộc Dragon Capital như Vietnam Enterprise Investment Limited (7 triệu cổ phiếu), Ha Noi Investments Holdings Limited (5,7 triệu cổ phiếu), Amersham Industries Limited (5,5 triệu cổ phiếu), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (1,4 triệu cổ phiếu) và Samsung Viet Nam Securities Master Investment Trust Equity (0,4 triệu cổ phiếu). Nhóm này đăng ký tổng cộng 20 triệu cổ phiếu, tương đương gần 42% lượng chào bán.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đăng ký 8 triệu cổ phiếu, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) đăng ký 2 triệu cổ phiếu, cùng nhóm nhà đầu tư cá nhân mua vào 18,15 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của Taseco Group tại TAL giảm từ 72,49% xuống 62,79% nhưng vẫn giữ vị thế cổ đông chi phối.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Từ khi chuyển niêm yết lên HOSE ngày 1/8/2025 với giá chào sàn 25.500 đồng/cổ phiếu, chỉ sau hơn 1 tháng, mã này đã tăng 60%, hiện giao dịch quanh 40.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa đạt khoảng 12.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét mới công bố, 6 tháng đầu năm, Taseco Land đạt 932,8 tỷ đồng doanh thu thuần và 60,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 21,5% mục tiêu doanh thu (4.332 tỷ đồng) và 11,3% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 (536 tỷ đồng). Từ khi Taseco Land lên sàn đầu năm 2024 đến nay, biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể sau mỗi quý, từ 18,7% quý I/2024 lên 33,4% quý II/2025.

Tuy chưa đạt tiến độ kế hoạch năm, Taseco Land vẫn ghi dấu ấn với loạt dự án mở rộng quỹ đất quy mô lớn. Đáng chú ý, trong tháng 7, Taseco Land thành lập công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng sau khi được chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Thủy Nguyên giai đoạn 1, với quy mô gần 248ha, tổng vốn 3.940 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý III/2025.

Về hàng tồn kho, giá trị tập trung chủ yếu tại các dự án: Số 4 Thanh Hóa (1.345 tỷ đồng), Taseco Long Biên (925 tỷ đồng), dự án Khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên - Hà Nam (1.668 tỷ đồng), dự án nghiên cứu khu đô thị mới trung tâm thành phố Thái Nguyên (1.378 tỷ đồng).../.