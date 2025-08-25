Taseco Land dự kiến huy động gần 1.500 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ hơn 48 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Taseco Land lên kế hoạch phát hành hơn 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 31.000 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng thu về gần 1.500 tỷ đồng trong quý III - IV/2025, chỉ vài tuần sau khi chính thức giao dịch trên sàn HOSE.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã Ck: TAL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Điểm đáng chú ý trong tài liệu lần này là kế hoạch phát hành riêng lẻ 48,15 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán sẽ không vượt quá 20 cá nhân, tổ chức. Mức giá dự kiến là 31.000 đồng/cổ phiếu, qua đó Taseco Land kỳ vọng thu về xấp xỉ 1.492 tỷ đồng.

Ảnh: Taseco Land.

Mục tiêu của đợt huy động vốn là củng cố năng lực tài chính và tái cơ cấu các khoản nợ vay hiện hữu. Hội đồng quản trị công ty sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền toàn quyền quyết định phương án sử dụng cụ thể nguồn vốn thu được từ đợt chào bán, căn cứ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Thời gian dự kiến triển khai chào bán nằm trong quý III đến quý IV năm 2025, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nếu phương án phát hành được thông qua, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phiếu lưu hành tăng từ 311,85 triệu lên 360 triệu cổ phiếu.

Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đối với nội dung nêu trên là trước 17h ngày 3/9/2025.

Động thái phát hành cổ phiếu riêng lẻ diễn ra chỉ ít tuần sau khi cổ phiếu TAL có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE vào ngày 1/8/2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Trước đó, việc chuyển sàn niêm yết từ UPCoM sang HOSE đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 21/4/2025.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 557 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh 19%, lợi nhuận gộp tăng 15 tỷ đồng, lên mức 185 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ cũng giảm đáng kể, 36%, xuống còn 51,2 tỷ đồng. Dù chi phí bán hàng tăng gấp ba lần, lên 34 tỷ đồng, nhưng nhờ tiết giảm hiệu quả các khoản chi khác, công ty vẫn báo lãi sau thuế 37,6 tỷ đồng, cao gấp 5,4 lần so với quý II/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 933 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp cải thiện đã giúp lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt 60 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 536 tỷ đồng. Trong đó, mảng bất động sản được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu dự kiến đạt 3.709 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mảng xây lắp dự kiến đóng góp 239 tỷ đồng, còn mảng dịch vụ và hạ tầng khu công nghiệp đạt khoảng 384 tỷ đồng.

Với chiến lược mở rộng hoạt động và tái cấu trúc tài chính rõ ràng, cùng kết quả kinh doanh khởi sắc trong nửa đầu năm, Taseco Land đang từng bước củng cố vị thế trên thị trường bất động sản trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi./.