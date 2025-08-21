Chứng khoán ngày 21/8: “Cổ phiếu vua” góp sức, VN-Index thiết lập mức đỉnh lịch sử mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (21/8) mở cửa tăng điểm tích cực với lực cầu giá cao ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, thị trường cũng được trợ lực từ nhóm dịch vụ tài chính và một số mã có câu chuyện riêng thuộc nhóm dầu khí. Nhịp rung lắc ngày hôm qua cũng chỉ là phép thử của thị trường khi ngay lập tức trong phiên sáng và thành quả được giữ vững cho tới cuối phiên chiều.

VN-Index tăng điểm mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp đà hưng phấn, thậm chí bật tăng mạnh mẽ về cuối phiên trước sự đồng thuận của nhóm ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +23,64 điểm, đóng cửa tại 1.688 điểm. Tuy vậy, độ rộng của thị trường vẫn nghiêng về bên bán, khi trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 118 mã tăng, 46 mã tham chiếu, trong khi có tới 214 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 21/8.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VPB (+4,09), BID (+2,70), VCB (+2,36), LPB (+1,94), ACB (+1,82).… trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VIX (-0,51), GVR (-0,46), GEE (-0,38), VGC (-0,27), VPL (-0,25).

Độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với chỉ 5/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nổi bật giữa đám đông, ngành ngân hàng dẫn đầu với mức tăng 4,17%, theo sau là bảo hiểm (+0,74%) và bán lẻ (+0,63%). Ở chiều ngược lại, thủy sản (-4,02%), hóa chất (-2,65%) và dệt may (-2,32%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự, nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng hơn 46 điểm (+2,54%) lên mức 1.874,91 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực khi có 24 mã tăng, nhưng cũng có 5 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +0,66 điểm, còn 283,39 điểm; UPCoM-Index tăng +0,9 điểm lên mức 110,58 điểm.

Ngày tăng điểm thiếu sự hỗ trợ khi thanh khoản khớp lệnh sụt giảm, -7% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.720 triệu cổ phiếu (-28,73%), tương đương giá trị đạt 51.671 tỷ đồng (-24,19%).

Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng mạnh tay 2.498 tỷ đồng. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.417 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 245 tỷ đồng, BID được mua ròng 92 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng 60 tỷ đồng tại VHM và VND trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu ngân hàng VPB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 588 tỷ đồng; HPG cũng bị bán ròng 344 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng hàng trăm tỷ phiên nay còn có CTG (-241 tỷ đồng); GEX (-172 tỷ đồng); KDH (-146 tỷ đồng);..

Trong khi đó, khối ngoại mua ròng nhẹ trên HNX với giá trị +3 tỷ đồng.

Dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Nhịp rung lắc ngày hôm qua cũng chỉ là phép thử của thị trường khi ngay lập tức trong phiên sáng, gap tăng được mở ra. Sang nửa đầu buổi chiều, thị trường có phần hạ nhiệt khi một số mã tăng mạnh vào lúc sáng đã ghi nhận áp lực chốt lời, nhưng sắc xanh vẫn được bảo toàn, sau đó, chỉ số sàn HoSE tăng mạnh trở lại.

Phiên đáo hạn phái sinh của tháng 8 chứng kiến mức tăng điểm ấn tượng của nhóm cổ phiếu VN30 với 4 mã tăng kịch trần đều thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng và các “nhà băng” cũng chính là nhân tố đóng góp lớn nhất tới đà tăng của chỉ số chung. 30 phút trước khi bước vào phiên ATC là giây phút các bluechip khác như VIC, FPT, SSI và MWG đồng loạt khởi nghĩa và có thời điểm đưa chỉ số chạm tới mức 1.693 điểm.

VN-Index tiếp tục bùng nổ mạnh về điểm số, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Ảnh: T.L

Ở chiều ngược lại, do dòng tiền chỉ tập trung lựa chọn nhóm “cổ phiếu vua” nên hầu hết nhóm ngành khác đều phải chịu áp lực điều chỉnh và là lý do khiến cho độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 214 mã giảm điểm, áp đảo so với con số 118 khiêm tốn của số mã tăng điểm. Phiên tăng điểm tích cực, tuy nhiên thiếu vắng sự đồng thuận khi thanh khoản khớp lệnh sụt giảm.

Trong phiên hôm nay, ngoài cổ phiếu ngân hàng nhiều nhóm bluechips tăng giá tốt VIC tăng 0,64%, VHM tăng 0,81% trên tham chiếu. Ngoài ra khá nhiều cổ phiếu lớn khác bay cao thêm đáng kể: VPB tăng 5,75%; FPT tăng 4,09%; MWG tăng 2,31%; VJC tăng 1,39%...

VN-Index tiếp tục bùng nổ mạnh về điểm số, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Đóng cửa, VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự kỳ vọng 1.684 điểm, tiến tới gần mốc 1.690 điểm nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt bứt phá. Biên độ tăng điểm là khá cao, nhưng chủ yêu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và được yếu mạnh bởi nhóm ngân hàng, còn hầu hết các nhóm ngành khác đều giảm điểm./.