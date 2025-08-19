Chứng khoán ngày 19/8: Vượt giằng co, VN-Index giữ vững đà tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/8) diễn biến khá tích cực cả về điểm số lẫn thanh khoản. Chỉ số VN-Index chịu áp lực giằng co vào đầu phiên sáng và cuối phiên chiều nhưng không cản được đà tăng. Thanh khoản cũng vậy, dòng tiền nội duy trì sức mạnh, bất chấp khối ngoại vẫn bán ròng khá lớn.

Đà tăng duy trì

Tiếp nối đà tăng từ phiên đầu tiên, thị trường chứng khoán trong nước phiên 19/8 bật tăng tốt ngay từ khi mở cửa và tiến sát ngưỡng 1.655 điểm. Sự giằng co xuất hiện nhưng cũng chỉ xoay quanh mốc này và đóng cửa vẫn có mức tăng điểm rất tốt, mặc dù sắc xanh không quá nổi trội.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 19/8.

Đóng cửa phiên, VN-Index tăng +17,83 điểm, đạt 1.654,2 điểm. Độ mở thị trường nghiêng về phía tích cực, khi thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 189 mã tăng, 44 mã tham chiếu và 144 mã giảm.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VPB (+4,35), TCB (+2,12), LPB (+2,00), ACB (+1,76), HDB (+1,74)… trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: MWG (-0,67), VCB (-0,59), HPG (-0,44), SHB (-0,33), BVH (-0,27)...

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường chỉ nghiêng nhẹ về phía tích cực, với 9/18 ngành tăng điểm. Trong đó ngành truyền thông dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành dầu khí; ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm điều chỉnh mạnh nhất.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng duy trì sắc xanh. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +2.58 điểm, đóng cửa tại 286,45 điểm, với 101 mã tăng, 77 mã đứng giá và 63 mã giảm điểm. Chỉ số UPCoM-Index cũng tăng nhẹ +0,81 điểm, đạt 109,78 điểm, với 183 mã tăng, 107 mã đứng giá và 94 mã giảm.

Cùng chiều với diễn biến chỉ số, thanh khoản thị trường bật tăng khá tốt. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay đạt khoảng 60.000 tỷ đồng. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt 54.405 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 49.851 tỷ đồng, tăng 16,45% so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn là điểm trừ của thị trường khi tiếp tục bán ròng khá lớn. Tính riêng trên HOSE, khối này đã bán ròng -1.504,18 tỷ đồng, trong đó, lực bán ròng tập trung vào một số mã như: MWG (-329,57 tỷ đồng), KDH (-180,71 tỷ đồng), HPG (-161,69 tỷ đồng), FPT (-157,68 tỷ đồng), VIC (-136,45 tỷ đồng).

Trên sàn Hà Nội, khối ngoại cũng mua ròng trên sàn HNX với giá trị 13,52 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn mạnh, dù đã xuất hiện phân hóa

Thị trường chứng khoán hôm nay cơ bản vẫn tích cực. Đà tăng duy trì bất chấp sự giằng co và mặt bằng chung tăng giá không lớn. Thị trường đã có sự phân hóa khá rõ, khi sắc xanh dù nhiều hơn sắc đỏ nhưng không lấn lướt. Toàn sàn HOSE có 189 mã tăng, trong đó có 27 mã tăng trần, song cũng có tới 144 mã giảm điểm.

Góp công lớn cho đà tăng hôm nay là nhóm bất động sản và ngân hàng. Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng mạnh ngay từ sớm với nhiều mã đóng trần như: CII, NDN, TIG, KBC, HPX, SAM, HAR, SGR, DRH, DTA, DIG, VRC... Trong khi đó, nhóm bank có VPB, LPB, HDB, TPB, ACB, BAB, TCB… tăng mạnh.

Dòng tiền nội vẫn rất tốt hỗ trợ cho đà tăng của thị trường. Ảnh minh họa.

Chỉ số VN30-Index hôm nay tăng mạnh, với +24,09 điểm, kết phiên ở 1.810,46 điểm. Nhóm này tăng nhờ trụ đỡ tốt từ nhóm ngân hàng. Phiên chiều gần như toàn bộ cổ phiếu nhóm này trong rổ VN30 mạnh hơn buổi sáng, trừ VCB, MBB, SHB. TCB là mã mạnh nhất nhóm trụ khi tăng thêm thêm 1,16% trong buổi chiều, đóng cửa trên tham chiếu 3,29%. VPB “tím lịm” trong khi TCB đã vươn lên vị trí số 1 trong nhóm dẫn dắt điểm số. Hai mã ngân hàng tầm trung là LPB và TPB phiên chiều cũng tăng thêm 4,9% và 4,17% so với phiên sáng, dù mức tác động lên VN-Index là không nhiều.

Thị trường đang vào vùng khá dự báo. Sự phân hóa cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mặt bằng giá đã tăng mạnh. Việc luân chuyển dòng tiền là điều tích cực trong bối cảnh thị trường tăng liên tục trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc điểm số tăng hay không lại phụ thuộc vào nhóm nào dẫn dắt. Tiền có thể sẽ tìm tới những mã còn tiềm năng tăng giá, nhưng chưa chắc đã giúp được chỉ số tăng.

Chính vì vậy, thị trường cần động lực mạnh của dòng tiền nội được duy trì và quan trọng là không xuất hiện tin xấu vì tâm lý bảo toàn thành quả. Việc cân nhắc chốt lời chưa bao giờ là sai và kỷ luật đầu tư cần phải giữ vững khi thị trường đang rất cần một nhịp nghỉ để dòng tiền phân phối lại và tái củng cố đà tăng./.