Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index có “cú hồi” khá ngoạn mục, nhờ lực cầu bắt đáy

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/8) có “cú hồi” khá ngoạn mục. Chỉ số VN-Index chịu áp lực bán mạnh và giảm điểm khá lớn, nhưng lực cầu bắt đáy rất tốt đã giúp chỉ số “lội ngược dòng” thành công. VN-Index đóng của xanh điểm và dòng tiền cũng tăng mạnh.

VN-Index “lội ngược dòng” thành công

Thị trường chứng khoán hôm nay chỉ duy trì được sắc xanh trong nửa đầu phiên sáng, sau đó áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên sáng khiến chỉ số VN-Index nhanh chóng giảm điểm. Vào cuối phiên sáng, VN-Index có lúc giảm về sát ngưỡng 1.615 điểm, nhưng đâu cũng là mốc để dòng tiền vào bắt đáy.

Sắc đỏ vẫn duy trì trên chỉ số chung trong nửa đầu phiên chiều, nhưng đà giảm rút dần và sắc xanh được lấy lại sau thời điểm 14h. VN-Index đã “lội ngược dòng” thành công và đóng cửa trong sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +10,16 điểm, đóng cửa tại 1.664,36 điểm. Tuy vậy, độ rộng của thị trường vẫn nghiêng về bên bán, khi trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 83 mã tăng, 39 mã tham chiếu, trong khi có tới 259 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 20/8.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VIC (+5,72), VHM (+5,16), VPB (+4,65), TCB (+2,22), LPB (+2,20)… trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VCB (-2,30), HPG (-1,31), FPT (-0,88), GAS (-0,86), MBB (-0,56)…

Về nhóm ngành cũng vậy, độ rộng cũng nghiêng phía bán khi số ngành giảm áp đảo và chỉ có 6/18 ngành tăng điểm, trong đó cổ phiếu họ Vingroup và nhóm ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường. Trong khi đó, các ngành giảm mạnh phiên này như bất động sản, xây dựng, thép, công nghệ, viễn thông…

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự, nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng hơn 18,0 điểm (+0,99%) lên mức 1.828,46 điểm. Rổ VN30 có 12 mã tăng, nhưng cũng có tới 17 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng rút đà giảm về cuối phiên, song đóng cửa vẫn trong giá đỏ. Cụ thể, chỉ số HNX-Index đóng cửa giảm -2,72 điểm, còn 283,73 điểm; UPCoM-Index giảm -0,1 điểm, còn 109,68 điểm.

Thanh khoản thị trường hôm nay tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch cả 2 sàn lên tới gần 75.000 tỷ đồng. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 68.156 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 64.361 tỷ đồng, tăng 29,11% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng, song giá trị bán ròng đã giảm đáng kể. Tính riêng trên HOSE, giá trị bán ròng của khối ngoại là -436,55 tỷ đồng, lực bán tập trung vào một số mã gồm: VPB (-536,68 tỷ đồng), FPT (-179,14 đồng), CII (-146,86 tỷ đồng), VND (-132,91 tỷ đồng), HPG (-108,73 tỷ đồng)…

Trong khi đó, khối ngoại lại mua ròng khá tốt trên HNX với giá trị +206,89 tỷ đồng.

Tiền vẫn sẵn sàng bắt đáy

Diễn biến thị trường chứng khoán hôm nay khá bất ngờ. “Cú hồi” hôm nay của VN-Index là ngoạn mục, tiếc rằng vẫn chỉ là phiên “xanh vỏ, đỏ lòng”. Trên HOSE, hôm nay rõ ràng số mã tăng rất khiêm tốn, chỉ có 83 mã tăng, ít hơn rất nhiều so với con số 259 mã giảm. Lực kéo tăng chỉ số VN-Index đến từ các mã ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vốn hóa lớn… Ngược lại, các mã vốn hóa trung bình, nhỏ chịu áp lực bán rất lớn và phân phối khá mạnh sau chuỗi phiên tăng kéo dài.

Sự phân hóa của thị trường đang lớn dần. Ảnh minh họa.

Trên thực tế, việc thị trường điều chỉnh hôm nay là không bất ngờ, thậm chí nhiều nhà đầu tư đã có phần chấp nhận hôm nay sẽ là một phiên giảm sâu sau thời điểm cuối phiên sáng. Giảm điểm cũng rất dễ chấp nhận bởi có tăng thì cũng sẽ có giảm. Bất ngờ chính là lực kéo của dòng tiền bắt đáy khá mạnh. Thị trường có thể giảm bớt đà giảm nhưng kéo tăng với biên độ lớn và kết phiên tăng hơn 10 điểm thì rõ là khó dự báo.

Nhìn về kỹ thuật, chỉ số VN-Index hôm nay có biên độ biến động rất lớn, xung quanh mức 50 điểm. Thị trường bối cảnh này sẽ tạo ra nhiều băn khoăn trong việc ra quyết định đầu tư của những nhà đầu tư già dặn. Mặc dù cây nến rút chân hôm nay cho thấy tâm lý thị trường vẫn nghiêng về bên mua, nhưng rõ ràng sự phân hóa đã lộ rõ.

Chính vì thế, điểm số tăng nhưng chưa hẳn tài khoản của nhiều nhà đầu tư đã xanh. Thị trường đang trong giai đoạn biến động lớn và rất có thể sẽ có những “cú lượn” mạnh như phiên hôm nay. Danh mục an toàn là điều quan trọng nhất, bởi cơ hội sinh lợi ngắn hạn sẽ khó khăn hơn trong giai đoạn này./.