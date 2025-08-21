OCB tăng vốn điều lệ lên hơn 26.000 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu

(TBTCO) - Sau đợt phát hành gần 200 triệu cổ phiếu, OCB công bố kết quả kinh doanh với thu nhập thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong quý II/2025, đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 26.600 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến kết quả đợt phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, ngân hàng đã hoàn tất phân phối hơn 197,2 triệu cổ phiếu cho tổng cộng 22.008 cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu lẻ còn lại, tương đương 5.106 đơn vị, sẽ được chuyển vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên. Ngày kết thúc đợt phát hành được xác định là 11/8/2025, với thời gian dự kiến hoàn tất việc chuyển giao cổ phiếu cho cổ đông trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 9/2025.

Ảnh minh hoạ.

Đợt phát hành này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, theo đó OCB thực hiện phát hành gần 197,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành là 8%, đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 quyền, và mỗi quyền sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu được phát hành có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.973 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng được trích từ lợi nhuận giữ lại sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định pháp luật, căn cứ trên báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024. Thời gian triển khai thực tế diễn ra trong năm 2025, đúng theo kế hoạch đặt ra.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của OCB đã tăng lên hơn 2,66 tỷ cổ phiếu, kéo theo vốn điều lệ tăng từ mức 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai trong 2 năm liên tiếp ngân hàng tiến hành tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh.

Trước đó, trong năm 2024, OCB cũng đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ từ 20.548 tỷ đồng lên gần 24.658 tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng thêm, OCB cho biết sẽ phân bổ 1.258 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay, trong khi 714 tỷ đồng còn lại sẽ được dành cho việc mua sắm trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất.

Bên cạnh các hoạt động tăng vốn, tình hình kinh doanh của OCB trong nửa đầu năm 2025 cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong quý II/2025, tổng thu nhập thuần của ngân hàng đạt 2.642 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nhập thuần từ lãi – nguồn thu cốt lõi của ngân hàng, đạt 2.179 tỷ đồng, tăng 9,7% nhờ tăng trưởng tín dụng ổn định.

Ngoài ra, hoạt động thu ngoài lãi cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 321,5% so với quý I/2025 và tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào việc đẩy mạnh thu từ dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Tổng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm của OCB đạt 1.892 tỷ đồng, trong đó riêng quý II ghi nhận 999 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2024.