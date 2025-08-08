F88 niêm yết cổ phiếu, chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng

(TBTCO) - F88 vừa niêm yết hơn 8,26 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu. Cùng với đó, công ty chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Ngày 8/8, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã Ck: F88) đã chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống UPCoM. Với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 634.900 đồng/cổ phiếu, F88 trở thành doanh nghiệp có thị giá niêm yết cao nhất trên cả ba sàn chứng khoán.

Cổ phiếu F88 trong ngày đầu giao dịch trên sàn UPCoM. Ảnh: CafeF.

Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu F88 đã tăng trần 40%, đạt 888.800 đồng/cổ phiếu ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại khá thấp, chỉ có 400 cổ phiếu được giao dịch khi phiên sáng gần kết thúc.

Việc F88 niêm yết trên sàn UPCoM đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đây là lần đầu tiên một công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay cầm cố tại Việt Nam được niêm yết và giao dịch công khai trên sàn chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 6/5/2025, F88 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng, đủ điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm lên sàn, vốn điều lệ của F88 là hơn 82,6 tỷ đồng, với hơn 8,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Ngoài ra, F88 cũng đã được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 1.200%, nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 1.100 tỷ đồng.