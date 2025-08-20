Thị trường bất động sản năm 2025: Phân khúc nào sẽ lên ngôi?

(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, vào giai đoạn cuối năm 2025, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục duy trì đà hồi phục, trong đó tiềm ẩn nhiều cơ hội lẫn thách thức song hành. Đáng chú ý, chủ đạo dẫn dắt thị trường sẽ tiếp tục là loại hình bất động sản nhà ở, trọng tâm phân khúc căn hộ khu vực các thành phố lớn, phục vụ tốt nhu cầu thực của đại đa số người dân.

Phối cảnh căn hộ penhouse (khoảng 300m2) của dự án chung cư cao tầng Fiato Uptown (phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh) đang được Thăng Long Real Group rao bán từ 16,5 tỷ đồng - 18,5 tỷ đồng/căn

Phân khúc căn hộ sẽ dẫn dắt thị trường

Ông Võ Hồng Thắng – Phó Tổng giám đốc DKRA Group cho rằng, nhìn một cách tổng quát, có thể nói thị trường bất động sản nửa cuối năm 2025 sẽ tiếp nối đà hồi phục ghi nhận ở những tháng đầu năm nhờ vào những trợ lực mạnh mẽ đến từ động thái sáp nhập các tỉnh, thành giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức chính quyền 2 cấp theo hướng trao quyền lực quản lý nhiều hơn cho địa phương. Lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp mở ra nhiều cơ hội cho người mua, nhà đầu tư trong quyết định xuống tiền mua bất động sản.

Bên cạnh đó là những điểm sáng đến từ tiến độ giải ngân đầu tư công. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 7 ước đạt 388.301 tỷ đồng, tương đương 43,9% kế hoạch và cao hơn gần 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Song song, thị trường bất động sản tiếp tục có sự sàng lọc mạnh mẽ thông qua khung hành lang pháp lý liên tục được hoàn thiện giúp nâng cao tính minh bạch thị trường, củng cố niềm tin nơi người mua.

Dữ liệu tháng 7 tháng đầu năm 2025 của Batdongsan.com cũng cho thấy, mức độ quan tâm đồng loạt tăng ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũ đều tăng 11% về mức độ quan tâm so với tháng trước. Trong khi đó, mức độ quan tâm đến bất động sản thuộc TP. Hồ Chí Minh mới tăng 13%, phần nào cho thấy sức bật tốt của thị trường này sau sáp nhập. Việc TP. Hồ Chí Minh mở rộng đô thị, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là lời giải cho bài toán quỹ đất, mở ra con đường phát triển nhà ở vừa túi tiền. Tại các thị trường khác, mức độ quan tâm tăng trưởng trung bình 15% so với tháng 6/2025.

Theo ông Võ Hồng Thắng, phân khúc chủ đạo dẫn dắt thị trường cuối năm 2025 sẽ tiếp tục là loại hình bất động sản nhà ở, trọng tâm ở phân khúc căn hộ khu vực các thành phố lớn, phục vụ tốt nhu cầu ở thực của đại đa số người dân. Kèm theo đó cũng không thể không kể đến những cơ hội đến từ phân khúc bất động sản khu công nghiệp, văn phòng cho thuê, thương mại, được hưởng lợi nhờ vào làn sóng dịch chuyển chuỗi sản xuất vào Việt Nam thời gian gần đây.

Nguồn cung mới đưa ra thị trường được kỳ vọng sẽ có được những cải thiện rõ nét hơn nhờ vào động thái tăng cường tháo gỡ vướng mắc các nút thắt pháp lý tồn đọng ở các dự án “treo” kéo dài suốt nhiều năm qua. Mặt bằng giá bán sơ cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục neo cao trước áp lực các chi phí đầu vào gia tăng.

Ở chiều ngược lại, mặc dù ngành du lịch cả nước thời gian qua ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt 12,2 triệu lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024 hay tăng 25% so với năm 2019 (giai đoạn trước dịch) tạo ra nhiều gam màu sáng, cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng, tuy nhiên, lọai hình này khó bứt phá trong ngắn hạn.

Các chuyên gia cũng cho hay, du lịch phục hồi sẽ mở ra nhiều cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt những khu vực thu hút lượng khách đông đúc.

Người tham gia bất động sản cần làm gì?

Bên cạnh những dữ liệu, dự báo hết sức lạc quan, ông Võ Hồng Thắng cũng cho hay, thị trường bất động sản vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những vấn đề về pháp lý, hiệu quả khai thác, niềm tin của nhà đầu tư,… tiếp tục là những rào cản khiến thị trường chưa thể phục hồi rõ nét.

Nhìn chung, thị trường bất động sản trong nửa cuối năm 2025 sẽ tiếp tục duy trì đà hồi phục, tiềm ẩn nhiều cơ hội lẫn thách thức song hành.

Do đó người mua, nhà đầu đầu tư, doanh nghiệp liên tục theo dõi sát các diễn biến mới nhất của thị trường, chuyển động của nền kinh tế, ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt và tầm nhìn đầu tư dài hạn, tối ưu hóa dòng tiền, vận dụng đòn bẩy vay ngân hàng hợp lý.

Còn ông Nguyễn Thượng Lưu – Chủ tịch Euro Holdings nhìn nhận, chưa bao giờ nguồn cung trên thị trường bất động sản Việt Nam lại lớn đến vậy, các chủ đầu tư ồ ạt ra hàng. Trong giai đoạn cuối năm 2025, các chủ đầu tư cần chọn hướng đi phù hợp.

Là một đơn vị chuyên môi giới, bản thân Euro Holdings cũng phải thay đổi chiến lược, thay vì phát triển dự án và độc quyền các tỉnh đã làm nhiều năm nay, đơn vị chọn “đánh sóng” cho các chủ đầu tư lớn, uy tín top trong năm 2025. Đồng thời, cách triển khai “rực lửa”, tạo sóng mới hy vọng bán tốt thời điểm này.

Ông Nguyễn Thượng Lưu khuyến cáo, đối với với khách hàng, hãy thận trọng và tính toán phù hợp năng lực tài chính và dòng tiền, tránh món gì cũng gọi cũng mua trước “Menu’ đầy hấp dẫn và tạo sự thèm muốn của đội ngũ maketing của các chủ đầu tư.

Trong đó, nên lựa chọn các dự án đầy đủ pháp lý, có tầm nhìn dài hơi như kiến tạo môi trường sống xanh, trong lành hay khu đô thị tại trung tâm hành chính mới khi nhập tỉnh và được vận hành bài bản và cạnh các thành phố có sức nén lớn về dân là lựa chọn số 1.

Kế đến, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố đẹp, có lượng khách du lịch tới thường xuyên hàng năm cao (trên 8 triệu người/năm) cạnh sân bay là ưu tiên tiếp theo.

Đối với các sàn môi giới, sales bất động sản cần nhanh chóng nâng cao năng lực bản thân lên, thay đổi giao diện để thích nghi với xu hướng mới của bất động sản, cách làm cũ trong thời kỳ mới là tự mình đào thải và trở nên lạc hậu.