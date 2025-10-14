Doanh nghiệp bất động sản hoàn tất tái cấu trúc, bước vào giai đoạn mới quý IV/2025

Các chuyên gia của Dat Xanh Services – FERI nhận định, thị trường bất động sản nhà ở cuối năm 2025 sẽ xoay quanh 3 kịch bản. Kịch bản lý tưởng với tỷ lệ hấp thụ đạt 40 - 45%; kịch bản kỳ vọng với tỷ lệ hấp thụ đạt 35 - 40%; kịch bản thách thức sẽ có tỷ lệ hấp thụ tương đối khiêm tốn hơn, khoảng 20 - 30%. Đồng thời, quý IV/2025 bất động sản cũng đã hoàn tất chu kỳ tái cấu trúc, tinh gọn hệ thống, định hình sản phẩm theo nhu cầu thật.

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: Kỳ Phương

Thị trường sẽ bước vào giai đoạn chuyển nhịp, chuyển chu kỳ

Thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam trong quý IV/2025 được Dat Xanh Services - FERI dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, với nguồn cung mới được cải thiện đáng kể so với quý III/2025. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng và tỷ lệ hấp thụ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tạo nên 3 kịch bản khác nhau.

Kịch bản lý tưởng: Nguồn cung mới tăng mạnh 40% - 50%, lãi suất thả nổi ở mức 8% - 9%, giá bán tăng 10 - 15% và tỷ lệ hấp thụ đạt 40 - 45%. Đây là kịch bản lạc quan nhất, kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng.

Kịch bản kỳ vọng: Nguồn cung mới tăng 25 - 35%, lãi suất thả nổi ở mức 9 - 11%, giá bán tăng 5 - 10% và tỷ lệ hấp thụ đạt 35 - 40%. Đây là kịch bản khả thi nhất, phản ánh sự tăng trưởng được cải thiện tích cực hơn của thị trường.

Kịch bản thách thức: Nguồn cung mới tăng 5% - 15%, lãi suất thả nổi lên tới 10 - 12%, giá bán tăng 2 - 5% và tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 20 - 30%. Đây là kịch bản cẩn trọng nhất, là dấu hiệu của việc thị trường đi vào chu kỳ hồi phục chậm.

Các chuyên gia của Dat Xanh Services – FERI cho rằng, quý III/2025 là giai đoạn củng cố nền tảng của thị trường bất động sản Việt Nam, với nhiều tín hiệu khởi sắc rõ rệt cho thấy thị trường đang từng bước chuyển pha từ trạng thái đáy phục hồi sang đà tăng trưởng bền vững.

Sau thời gian dài “tái cơ cấu” và “thanh lọc”, quý III mang đến niềm tin cởi mở hơn, dòng vốn đầu tư dần khơi thông, cùng các chính sách điều tiết linh hoạt góp phần tăng tính minh bạch cho các dự án bất động sản và thúc đẩy sự quan tâm của người mua.

Đặc biệt, động lực hạ tầng tiếp tục giữ vai trò “tâm điểm dẫn sóng”, mở ra các trục phát triển và không gian mới, tạo nền tảng để thị trường bất động sản khởi sắc hơn vào cuối năm 2025 và kỳ vọng bước vào giai đoạn phục hồi từ năm 2026.

Quý IV/2025, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, bước vào giai đoạn “chuyển nhịp, chuyển chu kỳ”, với các làn sóng chính tạo nên mạch chảy chủ đạo của toàn thị trường.

3 kịch bản của thị trường bất động sản nhà ở quý IV/ 2025. Ảnh: Dat Xanh Services – FERI

Những yếu tố tác động đến thị trường giai đoạn mới

Có thể thấy, cuối năm 2025, hạ tầng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của toàn thị trường. Hàng loạt công trình chiến lược như cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, sân bay Long Thành, vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, vành đai 4 Hà Nội… đồng loạt tăng tốc tiến độ, tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ đến các khu vực vùng ven và vệ tinh đô thị.

Những khu vực “bám hạ tầng – đón công nghiệp” như TP. Hồ Chí Minh (mở rộng), Đồng Nai, Tây Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên… đang nổi lên rõ nét, trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn trung và dài hạn.

Đáng chú ý, chính sách thúc đẩy giải ngân đầu tư công đạt tiến độ cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đã góp phần tạo “cú hích kép” cho thị trường: vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa nâng sức bật cho bất động sản khu vực hưởng lợi từ hạ tầng.

Ngoài ra, quý III/2025 là thời điểm củng cố nền tảng và chuyển nhịp phục hồi, khi niềm tin thị trường dần trở lại, dòng vốn bắt đầu khơi thông và các hoạt động đầu tư, kinh doanh tăng tốc thận trọng.

Bước sang quý IV, thị trường sẽ định hình xu hướng dòng tiền mới: nhà đầu tư không còn “đặt cược” vào kỳ vọng ngắn hạn, mà chuyển hướng sang những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý hoàn thiện và khả năng khai thác dài hạn.

Theo đơn vị này, trong quý IV/2025, giá bán bất động sản tăng, nhu cầu tăng, giá thuê tăng, phản ánh tín hiệu hồi phục rõ nét của cầu thực và sự dịch chuyển tâm lý từ “quan sát” sang “tham gia” thị trường.

Ngoài qua, dòng vốn đầu tư tiếp tục dịch chuyển mạnh từ Bắc vào Nam, tập trung tại các trung tâm đô thị lớn và dịch chuyển đến khu vực hưởng lợi hạ tầng, trong đó phân khúc chung cư và nhà ở gắn sóng hạ tầng giữ vai trò dẫn dắt.

Song song đó, mô hình O2O (Online to Offline) kết hợp nền tảng công nghệ bất động sản đang tái định hình trải nghiệm giao dịch: tối ưu tiện lợi, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý, giúp chủ đầu tư gia tăng doanh số và mang đến trải nghiệm vượt trội cho cả khách hàng lẫn môi giới.

Với ba yếu tố hạ tầng – chính sách – niềm tin hội tụ, thị trường đang tiến gần “điểm giao” giữa phục hồi và tăng trưởng. Doanh nghiệp bất động sản đã hoàn tất chu kỳ tái cấu trúc, tinh gọn hệ thống, định hình sản phẩm theo nhu cầu thật. Trong khi đó, các sàn giao dịch và môi giới chuyên nghiệp bắt đầu “ra quân” mạnh mẽ, tận dụng thời điểm ấm lên để chiếm lĩnh thị phần./.