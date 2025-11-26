Xử nghiêm các vi phạm trong chào bán, sử dụng vốn và chuyển nhượng chứng khoán riêng lẻ

(TBTCO) - Những vi phạm trong chào bán và phát hành chứng khoán riêng lẻ từ sai lệch hồ sơ đến sử dụng vốn không đúng phương án sẽ bị xử lý nghiêm hơn theo Nghị định 306/2025/NĐ-CP, với mức phạt có thể lên tới 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời điều chỉnh thêm các quy định tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Nghị định này cũng liên quan đến Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Một trong những điểm đáng chú ý trong Nghị định 306/2025/NĐ-CP là việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, quy định về các hành vi vi phạm trong việc chào bán và phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Những vi phạm này sẽ bị xử phạt với các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Cụ thể, đối với tổ chức phát hành thực hiện các hành vi vi phạm trong quá trình chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ, chẳng hạn như không sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký khi phát hiện thông tin sai lệch hoặc thiếu sót, hoặc khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến hồ sơ đã nộp mà không thông báo kịp thời, sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Tương tự, nếu tổ chức phát hành thay đổi phương án sử dụng vốn hoặc số tiền thu được từ đợt chào bán mà không thông qua các cơ quan có thẩm quyền như Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, hoặc nếu không báo cáo về sự thay đổi này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, họ cũng sẽ đối mặt với mức phạt tương tự.

Thêm vào đó, việc công bố thông tin có tính chất quảng cáo hoặc mời chào mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền mà không tuân thủ quy định pháp luật cũng sẽ bị xử phạt.

Ngoài ra, những hành vi như xác định sai tư cách của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán, hay thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cũng sẽ bị xử phạt trong khoảng từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Nếu tổ chức phát hành không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng cho đến khi hoàn tất đợt chào bán hoặc sử dụng số tiền thu được trước khi có thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng sẽ phải chịu mức phạt tương tự.

Với những hành vi nghiêm trọng hơn, như lập hồ sơ đăng ký chào bán hoặc phát hành cổ phiếu, trái phiếu có thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật, mức phạt có thể lên đến từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng. Đặc biệt, các hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận giả mạo chứng minh đủ điều kiện chào bán, phát hành trong hồ sơ đăng ký sẽ bị phạt nặng hơn, từ 1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Những điều chỉnh này của Nghị định 306/2025/NĐ-CP là nỗ lực nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán tại Việt Nam./.