Hà Nội giao thêm đất làm nhà ở xã hội tại Tây Hồ Tây

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 1 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hà Nội (đại diện liên danh Tây Hà Nội - Công ty Cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest) để làm Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (Nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại khu X1.

Nhiều dự án nhà ở xã hội mới sắp được triển khai tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Dũng Minh

Theo quyết định, khu đất được giao đợt 1 rộng hơn 1,6 ha, nằm trong dự án nhà xã hội cho chiến sĩ công an tại khu đất X1, phường Phú Thượng (2,1 ha). Dự án này nằm giáp tuyến đường nối vành đai 2 và 3, đối diện khu đô thị Ciputra.

Trong diện tích hơn 1,6 ha, gần 9.000 m2 sẽ được miễn tiền sử dụng đất để xây khu nhà xã hội. Khoảng 1.760 m2 xây nhà ở thương mại sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất để tính tiền sử dụng.

Khu này còn bố trí hơn 5.600 m2 dành để mở đường theo quy hoạch cùng lối vào dự án. Diện tích này sau khi chủ đầu tư xây dựng xong sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.

UBND thành phố giao nhà đầu tư và phường Phú Thượng đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích hơn 6.800 m2 còn lại.

Tại hội nghị về phát triển nhà ở hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết 45.000 cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu về nhà ở xã hội, trong đó Hà Nội là 18.500 người và TP. Hồ Chí minh 6.500 người.

Do nhu cầu lớn, Bộ Công an đã làm việc với hai thành phố này để thống nhất phương án. Đồng thời, Bộ cũng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong công an nhân dân và văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm nay, thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn. Sở Xây dựng cho biết đến nay, thành phố có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.

Được biết, cũng tại khu vực Tây Hồ Tây, ngày 30/10/2025, UBND TP. Hà Nội cũng vừa có quyết định giao hơn 1,8ha đất tại phường Phú Thượng cho Công ty Cổ phần Thái Nam Land, đại diện liên danh Thái Nam Land - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Công ty TNHH MTV), để triển khai dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tại ô đất IA25, thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Quyết định được ban hành trên cơ sở chủ trương đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 6843/QĐ-BCA-H02 ngày 8/8, trong đó xác định dự án nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho lực lượng vũ trang, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội trong khu đô thị lớn phía Tây Hồ Tây.

Theo quyết định giao đất, trong tổng diện tích 1,81 ha, có 1,45 ha dành để xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an. Phần còn lại, khoảng 3.628 m2, sẽ được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại.

Đối với phần đất nhà ở xã hội, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định 103/2024/NĐ-CP. Người mua căn hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, với thời hạn ổn định, lâu dài.

Riêng khu nhà ở thương mại, phần đất 3.628 m2 cũng được giao theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm. Đây được xem là phần diện tích hỗ trợ tài chính giúp nhà đầu tư cân đối chi phí trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, dự án này được giao đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo cơ chế thí điểm đặc thù về phát triển nhà ở xã hội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5. Cơ chế này cho phép các dự án nhà ở xã hội thuộc lực lượng vũ trang được rút ngắn quy trình, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ./.