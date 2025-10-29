26 doanh nghiệp được vinh danh vì Tương lai xanh tại VIPF 2025

|Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành trao kỷ niệm chương cho đại diện các doanh nghiệp được vinh danh. Ảnh: Lê Toàn
Cụ thể, đối với Hạng mục 1 - Nhà phát triển Bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu 2025, có 10 doanh nghiệp được vinh danh, bao gồm: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa; Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ Hải Phòng; Công ty Frasers Property Vietnam; Tập đoàn KN Holdings; Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Công ty KCN Việt Nam; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB); Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ROX IPARK Việt Nam; Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ.
Hạng mục 2 - Nhà phát triển Bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh 2025 có 10 doanh nghiệp được vinh danh, bao gồm: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long; Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước; Công ty cổ phần Đầu tư DNN - Tân Phú (Thành viên Trần Anh Group); Công ty Cổ phần TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước; Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hòa Long; Công ty Cổ phần Prodezi Long An; Công ty cổ phần Tập đoàn PC1; Công ty TNHH Một thanh viên Quốc tế Protrade; Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp.
Hạng mục 3 - Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2025, có 1 doanh nghiệp được vinh danh là Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam.
Hạng mục 4 - Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2025, có 1 doanh nghiệp được vinh danh là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh SEAREE.
Hạng mục 5 - Doanh nghiệp cung cấp giải pháp xanh tiêu biểu năm 2025, có 1 doanh nghiệp được vinh danh là Công ty SUEZ.
Hạng mục 6 - Doanh nghiệp cung cấp giải pháp xanh năm 2025, có 3 doanh nghiệp được vinh danh gồm: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty TNHH Nhà Thép PEB và Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong./.
Chiều ngày 29/10, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Tài chính - Đầu tư và Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề "Vững vị thế, đón chuyển động".
Trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2025 sẽ có hai phiên thảo luận chuyên sâu với chủ đề “Giữ vững vị thế trong chuyển động toàn cầu” và “Bất động sản công nghiệp Việt Nam trước chu kỳ tăng trưởng mới”, nhằm đưa ra các kiến nghị và giải pháp góp phần xây dựng thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao.