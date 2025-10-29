26 doanh nghiệp được vinh danh vì Tương lai xanh tại VIPF 2025

(TBTCO) - Tại Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2025 (VIPF 2025), Báo Tài chính - Đầu tư đã tiến hành vinh danh 26 doanh nghiệp vì Tương lai xanh (GREEN FUTURE AWARDS).

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành trao kỷ niệm chương cho đại diện các doanh nghiệp được vinh danh. Ảnh: Lê Toàn

Cụ thể, đối với Hạng mục 1 - Nhà phát triển Bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu 2025, có 10 doanh nghiệp được vinh danh, bao gồm: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa; Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ Hải Phòng; Công ty Frasers Property Vietnam; Tập đoàn KN Holdings; Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Công ty KCN Việt Nam; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB); Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ROX IPARK Việt Nam; Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ.

Hạng mục 2 - Nhà phát triển Bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh 2025 có 10 doanh nghiệp được vinh danh, bao gồm: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long; Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước; Công ty cổ phần Đầu tư DNN - Tân Phú (Thành viên Trần Anh Group); Công ty Cổ phần TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước; Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hòa Long; Công ty Cổ phần Prodezi Long An; Công ty cổ phần Tập đoàn PC1; Công ty TNHH Một thanh viên Quốc tế Protrade; Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp.

Hạng mục 3 - Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2025, có 1 doanh nghiệp được vinh danh là Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam.

Hạng mục 4 - Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2025, có 1 doanh nghiệp được vinh danh là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh SEAREE.

Hạng mục 5 - Doanh nghiệp cung cấp giải pháp xanh tiêu biểu năm 2025, có 1 doanh nghiệp được vinh danh là Công ty SUEZ.

Hạng mục 6 - Doanh nghiệp cung cấp giải pháp xanh năm 2025, có 3 doanh nghiệp được vinh danh gồm: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty TNHH Nhà Thép PEB và Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong./.