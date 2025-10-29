(TBTCO) - Ngày 29/10, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Tài chính - Đầu tư và Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề "Vững vị thế, đón chuyển động".

Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2025 do Báo Tài chính – Đầu tư phối hợp với Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam tổ chức với chủ đề Vững vị thế, đón chuyển động. Ảnh: Kỳ Phương

Việt Nam vẫn là điểm sáng của khu vực

Năm 2025 đánh dấu 5 năm Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam được tổ chức thường niên với nhiều biến động sâu sắc của kinh tế toàn cầu và trong nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Phạm Văn Hoành – Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư cho biết, sau đại dịch Covid-19, thế giới tiếp tục đối mặt với những biến động địa chính trị, xung đột và bất ổn kéo dài ở nhiều khu vực, làm thay đổi cục diện thương mại, đầu tư quốc tế.

Đồng thời, những chính sách quốc tế mới, đặc biệt là thuế tối thiểu toàn cầu và các biện pháp thương mại của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn, khiến môi trường đầu tư trở nên phức tạp hơn, dòng vốn toàn cầu chịu tác động mạnh.

Giữa bối cảnh nhiều biến động ấy, Việt Nam vẫn nổi lên là điểm sáng của khu vực. Sau mức tăng trưởng ấn tượng 8,23% trong quý III/2025 và 7,85% của 9 tháng đầu năm 2025, mục tiêu tăng trưởng 8% cho cả năm nay hoàn toàn khả thi – khẳng định nền tảng vững chắc của nền kinh tế.

Trong bức tranh chung đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 28,5 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 15,2% so với cùng kỳ; vốn giải ngân đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%.

Những con số này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Không chỉ tăng về lượng, chất lượng của dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng đang được cải thiện đáng kể. Nhiều tập đoàn lớn như Qualcomm, NVIDIA, LEGO, SYRE… đã và đang mở rộng đầu tư, thiết lập chuỗi cung ứng và trung tâm R&D tại Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của nước ta trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI, và đổi mới sáng tạo.

Song song đó, khu vực doanh nghiệp trong nước cũng đang có bước phát triển mạnh. 9 tháng đầu năm, cả nước có hơn 231.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và niềm tin vào triển vọng phát triển kinh tế đất nước.

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất và đầu tư, lĩnh vực bất động sản công nghiệp cũng đang phát triển sôi động, trở thành “hạ tầng cứng” của tăng trưởng, là bệ phóng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư phát biểu khai mạc Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2025. Ảnh: Lê Toàn

Giữ vững vị thế, cần chủ động đón đầu các cơ hội

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến cuối năm 2024, cả nước có 447 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 134.600 ha, trong đó khoảng 93.000 ha là đất công nghiệp có thể cho thuê.

Ngoài ra, còn có 26 khu kinh tế cửa khẩu và 20 khu kinh tế ven biển, với tổng diện tích gần 1,7 triệu ha. Các khu công nghiệp và khu kinh tế này đã thu hút trên 11.200 dự án FDI và 10.600 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký tương ứng 292,9 tỷ USD và 3,21 triệu tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 73%.

Những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của bất động sản công nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng.

Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư cho rằng, sau nhiều năm phát triển ổn định và phát triển hạ tầng khu công nghiệp mạnh mẽ, Việt Nam đã thiết lập được một vị thế vững chắc là điểm đến chiến lược trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Giờ đây, trước làn sóng dịch chuyển sản xuất và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam không chỉ cần giữ vững vị thế, mà còn cần chủ động đón đầu các cơ hội mới.

"Chủ đề của Diễn đàn năm nay mang tên “Vững vị thế, đón chuyển động” là thể hiện tinh thần ấy" - Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành nói.

"“Vững vị thế” vì Việt Nam đã khẳng định là điểm đến đầu tư chiến lược, là lựa chọn tin cậy của cộng đồng quốc tế. “Đón chuyển động” bởi chúng ta hiểu rằng, mọi lợi thế hôm nay chỉ có ý nghĩa khi chủ động chuyển mình, nắm bắt cơ hội từ các xu hướng mới: chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là thời điểm bản lề để các nhà phát triển hạ tầng, các địa phương và doanh nghiệp “chuyển mình đúng lúc”, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư chiến lược thế hệ mới" - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư lý giải./.