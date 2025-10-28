Novaland bàn giao 720 sản phẩm, 1.950 sổ hồng cho cư dân trong 9 tháng đầu năm 2025

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý III/2025 của Novaland cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.400 tỷ đồng, bàn giao 720 sản phẩm, 1.935 sổ hồng cho cư dân.

The Sun Avenue đã được Novaland hoàn tất cấp sổ hồng, công tác cấp sổ được đẩy mạnh tại nhiều dự án khác. Ảnh tư liệu

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Novaland đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95,1%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến 30/9/2025, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, bao gồm tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy, dòng tiền của Novaland vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Trong quý III/2025, Novaland đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các dự án, sau khi cơ bản đã hoàn tất các bước pháp lý then chốt vào cuối quý II. Cụ thể, NovaWorld Phan Thiet tăng tốc hoàn thiện phân khu Floria 3.6; Aqua City triển khai thi công đồng loạt ở các phân khu Ever Green 2, River Park 2, Sun Harbor 2, đô thị Đảo Phượng Hoàng, tập trung hoàn thiện các tiện ích Nova Mall, Kid Zone để chuẩn bị đưa vào vận hành; phân kỳ Habana Island của NovaWorld Ho Tram có nhịp thi công sôi động song song với hoàn thiện các tiện ích Garden Club, công viên Activities Zone, công viên Kid Zone.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, dự án Victoria Village được đẩy nhanh tiến độ tất cả hạng mục để về đích trong năm nay, tiến độ ở dự án The Grand Manhattan cũng đẩy mạnh.

Ngoài ra, hoạt động bàn giao sản phẩm tại các dự án cũng là điểm sáng nổi trội, với 720 sản phẩm đã bàn giao thực tế trong 9 tháng đầu năm 2025. Tại NovaWorld Phan Thiet, trong quý III/2025, phân khu Golf Villas và Florida 3.7 đã bàn giao và đang đi vào vận hành ổn định.

Về hoạt động cấp giấy chứng nhận trong năm 2025, tính đến 30/9, đã có 1.935 sổ hồng được cấp tại các dự án. Trong đó, nổi bật là dự án The Sun Avenue với gần 550 sản phẩm đã hoàn tất thủ tục cấp sổ.

Phía Novaland cho biết, hiện tại đang phối hợp với cư dân bổ sung các thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký, giúp quá trình cấp và bàn giao sổ diễn ra nhanh chóng. Song song đó, tiến độ cấp sổ ở các dự án Lucky Palace (lô thương mại), Orchard Garden (Office-tel), Sunrise City North (Office-tel), GardenGate… cũng đang được đẩy nhanh./.