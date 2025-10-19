Tập đoàn Novaland phản hồi thông tin về sai phạm trong phát hành trái phiếu

(TBTCO) - Phía Novaland cho biết, đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 1/2/2015 đến 30/6/2023, tổng dư nợ tại thời điểm 30/6/2023 là 34.878 tỷ đồng. Hiện phần lớn các gói trái phiếu đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ.

Ảnh tư liệu

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành, giai đoạn 1/1/2015 - 30/6/2023, trong đó có đề cập đến Novaland và các công ty con.

Phía Novaland cho biết, đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 1/2/2015 đến 30/6/2023, tổng dư nợ tại thời điểm 30/6/2023 là 34.878 tỷ đồng.

Vào thời điểm hiện tại, phần lớn các gói trái phiếu này đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ. Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30/9/2025 là 19.559 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/6/2023).

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng, Novaland đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7% tổng dư nợ ban đầu); cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được 1 gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng; duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu.

Đối với 1 gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cũng đã tiến hành thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng và đang xử lý bằng nhiều giải pháp được các trái chủ đồng thuận.

Về nội dung liên quan đến việc công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland cho hay, xuất phát từ một số sự kiện khách quan, bất khả kháng không kiểm soát được, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, nên quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót.

Tuy nhiên, sau đó, Novaland đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ. Đồng thời, Novaland cam kết về sự minh bạch trong việc công bố thông tin, luôn chủ động cập nhật các thông tin về tình hình của Tập đoàn và đề xuất các giải pháp cho các gói trái phiếu đến nhà đầu tư.

Về các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp, trên thực tế Novaland đã sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành và phương án phát hành được phê duyệt. Novaland đã chuyển giao đầy đủ vốn từ phát hành trái phiếu cho đúng bên nhận vốn góp đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu và thực hiện trách nhiệm quản lý vốn theo đúng quy định.

Liên quan đến dấu hiệu sử dụng nguồn vốn phát hành để mua phần vốn góp mà vốn góp của bên bán không phải là vốn góp thực chất, Novaland khẳng định không liên quan đến các giao dịch trước đó của người bán, tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần, bên bán đã cam kết với Novaland về tính hợp pháp của vốn góp chuyển nhượng và bên bán là bên được ghi nhận là cổ đông/thành viên sở hữu phần vốn góp chuyển nhượng.

Ngoài ra, bên bán chịu trách nhiệm đảm bảo phần vốn góp này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu, định đoạt duy nhất và hợp pháp. Ngoài ra, với các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu./.