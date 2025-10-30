(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Công thương vừa cho biết, ngày 30/10/2025, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Gyeongju (Hàn Quốc), Singapore và Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo.

Bản ghi nhớ hợp tác được ký bởi Bộ trưởng Bộ Phát triển bền vững và môi trường, kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ thương mại Singapore Grace Fu và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên. Đây là cơ sở để thúc đẩy thương mại gạo phát triển ổn định, bền vững, góp phần đảm bảo an ninh lương thực song phương, thông qua việc tránh áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu gạo sang Singapore một lượng gạo được hai bên thống nhất, với điều kiện thỏa thuận cụ thể, căn cứ trên nhu cầu từ phía Singapore.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Grace Fu cho biết: “Đây là Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo đầu tiên Singapore ký với một đối tác, và chúng tôi rất vui khi đối tác đó là Việt Nam - một trong những quốc gia cung cấp gạo lớn nhất của Singapore. Là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, Singapore không tránh khỏi các tác động từ các gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thiết lập các quan hệ đối tác toàn cầu và khu vực là yếu tố thiết yếu để đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Singapore”.

Singapore và Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo. Ảnh: Bộ Công thương

Cũng tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên phát biểu: “Singapore là đối tác kinh tế hàng đầu và là thị trường quan trọng của Việt Nam. Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo là một bước đi cụ thể để triển khai mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng cho hợp tác ổn định, bền vững trong lĩnh vực thương mại gạo trong bối cảnh biến động khó lường của thị trường toàn cầu. Tăng cường hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Singapore cũng là một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực phối hợp đảm bảo chuỗi cung ứng và an ninh lương thực trong ASEAN. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng các cơ quan quản lý của hai Bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có thể mở rộng việc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm có uy tín, chất lượng của Việt Nam cho thị trường Singapore”.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của Singapore đạt khoảng 347,5 triệu SGD, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2024.

Việt Nam hiện duy trì được vị trí là nguồn cung gạo đứng thứ 3 tới Singapore chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Trong 9 tháng đầu năm 2025, giá trị nhập khẩu các sản phẩm gạo nói chung (1006) từ Việt Nam của Singapore đạt 87,8 triệu SGD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 25,3% tổng thị phần gạo nhập khẩu tại thị trường này. Mặc dù quy mô thị trường Singapore không có sự thay đổi nào đáng kể, tuy nhiên về mặt giá trị nhập khẩu, tổng giá trị nhập khẩu gạo của Việt Nam vào Singapore giảm so với cùng kỳ, được cho là do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nói chung giảm so với năm 2024.

Hiện gạo tẻ trắng (10063099) là nhóm có giá trị nhập khẩu cao nhất trong số các nhóm sản phẩm gạo của Việt Nam vào thị trường Singapore, trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 53,2 triệu SGD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 31% thị phần. Cũng theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore ghi nhận, gạo tẻ trắng (10063099) là nhóm mà Singapore có mức độ đa dạng nguồn cung từ nước ngoài cao (trên 20 nước đối tác). Mặc dù vậy, thị phần của Việt Nam đối với nhóm này hiện đứng thứ 2 chỉ sau Ấn Độ (75,2 triệu SGD, chiếm 43,8% thị phần).

Ngoài gạo tẻ trắng, Việt Nam có hai nhóm khác có giá trị nhập khẩu cao vào thị trường Singapore là nhóm gạo thơm xay xát/tróc vỏ (10063070) và gạo nếp (10063030), giá trị nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm đạt tương ứng 24,6 triệu USD và 6,7 triệu USD, chiếm lần lượt 59,7% và 63,2% thị phần nhập khẩu tại Singapore. Mặc dù giá trị nhập khẩu hai nhóm này từ Việt Nam của Singapore tiếp tục có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ 2024 do nguyên nhân về giá gạo xuất khẩu như đã nêu, nhưng hiện Việt Nam vẫn đang tạm thời giữ vị trí dẫn đầu về nguồn nhập khẩu hai nhóm này vào Singapore./.