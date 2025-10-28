Tỷ giá USD hôm nay (28/10): Thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng ngày 28/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.095 VND/USD, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 98,80.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.893 VND/USD - 26.301 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.081 - 26.351 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.081 đồng 26.351 đồng Vietinbank 26.103 đồng 26.351 đồng BIDV 26.110 đồng 26.351 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.765 - 30.688 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.841 đồng 31.414 đồng Vietinbank 30.217 đồng 31.522 đồng BIDV 30.166 đồng 31.358 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.16 đồng 176.71 đồng Vietinbank 168.03 đồng 177.53 đồng BIDV 168.75 đồng 176.24 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 28/10/2025, tăng 88 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.543 - 27.663 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,15%, hiện ở mức 98,80.

Đồng USD giảm giá so với đồng EUR, Nhân dân tệ Trung Quốc và Đô la Úc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi tâm lý lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung làm gia tăng khẩu vị rủi ro và giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh.

Nhìn chung, diễn biến trên thị trường tiền tệ khá trầm lắng khi giới đầu tư chờ đợi loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này.

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,15%, giao dịch ở mức 1,1643 USD/EUR.

Đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá tham chiếu cao hơn dự kiến. Trước khi thị trường mở cửa, PBOC đặt tỷ giá trung tâm ở mức 7,0881 Nhân dân tệ đổi 1 USD, mức mạnh nhất kể từ ngày 15/10/2024.

Trên thị trường quốc tế, Nhân dân tệ giao dịch ở nước ngoài tăng lên 7,1015 CNY/USD, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Cùng thời điểm, Đô la Úc (AUD) cũng tăng mạnh, lên 0,63%, đạt 0,6554 USD/AUD, nhờ hưởng lợi từ những bình luận mang tính “diều hâu” của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock.

Đồng Yên Nhật (JPY) gần như đi ngang trong phiên, khi USD giao dịch quanh mức 152,92 Yên, sau nhiều tuần đồng Yên suy yếu do lo ngại bà Takaichi sẽ thực thi chính sách tài khóa mở rộng hơn./.