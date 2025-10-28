Nhằm tạo thuận lợi thương mại, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc, qua đó đã thu ngân sách nhà nước đạt 83% chỉ tiêu phấn đấu được giao năm 2025.

Tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp

Với tinh thần lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo, thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực VI, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã triển khai hiệu quả các giải pháp hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh làm thủ tục cho 10.909 tờ khai xuất khẩu sầu riêng, tương ứng 207.919 tấn. Ảnh: CTV

Nhờ đó, đến nay, đơn vị đã rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan xuống không quá 5 phút kể từ khi tiếp nhận hồ sơ; đồng thời bố trí phân luồng riêng cho xe chở sầu riêng, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Hiện nay, việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng ùn tắc, các lực lượng chức năng làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn cửa khẩu Tân Thanh.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Hải quan Trung Quốc.

Gần đây là ngày 30/9/2025, tại lối thông quan khu vực mốc 1090/1091 (Tân Thanh - Pò Chài), đoàn đại biểu Hải quan cửa khẩu quan Tân Thanh đã hội đàm với đoàn Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Hai bên thống nhất nhiều nội dung hợp tác thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thông quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và tháo gỡ khó khăn phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Với sự chủ động nêu trên, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, đơn vị đã tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới, đặc biệt đối với xuất khẩu mặt hàng nông sản. Thống kê riêng đối với mặt hàng nông sản chủ lực có giá trị kinh tế cao là xuất khẩu sầu riêng, tính từ 1/1 đến 25/10/2025, đơn vị đã làm thủ tục cho 10.909 tờ khai xuất khẩu sầu riêng, tương ứng 207.919 tấn hàng hóa, kim ngạch đạt 631,84 triệu USD. Riêng ngày 25/10, đơn vị xử lý 79 tờ khai với 1.563 tấn hàng, kim ngạch 4,64 triệu USD.

Kết quả trên khẳng định hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại cửa khẩu, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam, tăng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc và nâng cao vị thế, uy tín của ngành Hải quan Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Thu nộp ngân sách nhà nước tăng vượt bậc

Với phương châm hành động chung của Chi cục Hải quan khu vực VI: "Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá" cùng 8 phương châm hành động cụ thể, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã thể hiện sự quyết tâm cao độ trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đề cập đến tiến độ thu ngân sách năm 2025, đại diện Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, tính đến ngày 15/10/2025, đơn vị đạt kỳ tích khi số thu đạt hơn 3.289 tỷ đồng, tăng 383% so với chỉ tiêu và 514% so với cùng kỳ năm 2024, thể hiện hiệu quả vượt trội trong công tác quản lý, thu thuế và chống thất thu ngân sách.

Về tình hình thực hiện hoạt động đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, đến thời điểm hiện tại, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã sắp xếp ổn định, bố trí nhân sự phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức và yêu cầu công việc của từng vị trí.

Những kết quả đạt được của Hải quan cửa khẩu Tân Thanh trong năm 2025 là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm của toàn đơn vị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và đóng góp vào ngân sách quốc gia./.