(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, tính từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện, xử lý 83 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, trong đó, đánh chú ý là đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá 3 vụ án vận chuyển ma tuý và vật liệu nổ.

Theo Hải quan khu vực X các vụ vi phạm từ đầu năm 2025 đến nay chủ yếu là khai nộp, xuất trình, cung cấp thông tin hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định; khai sai so với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn quy định; không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan; không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải tạm nhập, tạm xuất đúng thời hạn quy định…

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Hải quan khu vực X phối hợp kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh, ngăn ngừa ma túy thẩm lậu qua biên giới. Ảnh: CTV

Liên quan đến hoạt động kiểm tra sau thông quan, Hải quan khu vực X cho biết, tính đến tháng 10/2025, đơn vị đã hoàn thành 9 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, trong đó 3 cuộc kiểm tra theo dấu hiệu rủi ro và 6 cuộc kiểm tra đánh giá tuân thủ. Kết quả, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 419 triệu đồng (trong đó số tiền ấn định thuế là 221,6 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành là 187,9 triệu đồng, số tiền chậm nộp là 10,2 triệu đồng).

Trong công tác chống buôn lậu, nổi bật từ đầu năm 2025 đến nay của đơn vị là phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá 3 vụ án liên quan đến hàng cấm.

Cụ thể là ngày 14/6/2025, Đội Kiểm soát hải quan, Hải quan khu vực X phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, tang vật thu được là 350,803g heroin và 121,872g methamphetamine.

Tiếp đó, ngày 27/6/2025, Đội Kiểm soát hải quan, Hải quan khu vực X phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Công an xã Hải Hà bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hoá tại khu vực tỉnh lộ 513 đoạn qua xã Hải Hà, thị xã Nghi sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật thu được là 9,8 kg thuốc nổ loại Amonit và 25 kíp nổ./.