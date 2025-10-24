Ngành Dự trữ Nhà nước: Phát huy vai trò trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Ngành Dự trữ Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, triển khai kịp thời xuất cấp hàng hóa dự trữ quốc gia, hỗ trợ hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ kịp thời 3 tỉnh phía Bắc trong đợt bão số 10, 11

Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, năm 2025, thiên tai diễn biến phức tạp, với 6 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nhiều vùng trên cả nước trong thời gian vừa qua, đặc biệt là Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong bối cảnh đó, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về bảo đảm nguồn lực vật chất phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục DTNN đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho các chi cục dự trữ khu vực xuất cấp hàng hóa dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Hàng nghìn bộ nhà bạt, phao cứu sinh, xuồng cao tốc, máy phát điện, máy bơm chữa cháy, bè cứu sinh… đã được xuất kho, vận chuyển tới các vùng lũ chỉ trong thời gian ngắn.

Trong tháng 10, theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục DTNN đã giao Chi cục DTNN khu vực I, III và VI tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng.

Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực IX xuất cấp máy phát điện cho tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Xuân Huyên

Tại tỉnh Lạng Sơn, Chi cục DTNN khu vực III và VI khẩn trương hoàn thành xuất cấp 2 xuồng cao tốc DT1 (ST450), 2 xuồng cao tốc DT2 (ST660), 5.000 phao tròn cứu sinh, 5.000 phao áo cứu sinh, 300 bè nhẹ cứu sinh và 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ. Toàn bộ hàng hóa được bàn giao ngay trong ngày, giúp lực lượng chức năng kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu phương tiện cứu hộ, Cục DTNN còn chú trọng bảo đảm đời sống người dân. Ngày 9/10/2025 (lúc 18 giờ), nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn, Cục DTNN đã khẩn trương trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3440/QĐ-BTC, đồng thời có Quyết định số 642/QĐ-CDT giao Chi cục DTNN khu vực VI thực hiện xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 17/10/2025, Chi cục DTNN khu vực VI đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao hàng cho UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tại tỉnh Cao Bằng, ngay sau khi nhận được đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng, Cục DTNN đã chỉ đạo các Chi cục DTNN khu vực I, IV và VI xuất cấp 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (24,5 m2), 400 áo phao, 300 phao tròn, 50 bè nhẹ cứu sinh, 4 máy phát điện (2 bộ loại 30 KVA và 2 bộ loại 50 KVA), 3 bộ thiết bị khoan cắt, 6 máy bơm chữa cháy rừng, 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ cùng 600 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1). Đến nay, toàn bộ hàng hóa đã được bàn giao cho tỉnh Cao Bằng để kịp thời phân phối đến các khu vực bị thiệt hại nặng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Cục DTNN giao Chi cục DTNN khu vực I, VI và VII xuất cấp 60 tấn gạo, 40 nhà bạt cứu sinh loại nhẹ, 5.000 phao áo cứu sinh, 3.000 phao tròn cứu sinh, 300 bè nhẹ cứu sinh, 2 máy phát điện (30 KVA và 50 KVA), 3 bộ xuồng cao tốc các loại (2 bộ loại DT2 và 1 bộ loại DT3). Toàn bộ số hàng được giao nhận ngay trong ngày, giúp địa phương kịp thời ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp.

Tại các tỉnh miền Trung, Cục DTNN cũng đã triển khai xuất cấp vật tư, thiết bị giúp tỉnh Quảng Trị và TP. Huế ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10.

Cụ thể, Cục DTNN giao Chi cục DTNN khu vực IX và X xuất cấp 5.000 phao tròn cứu sinh, 2.500 phao áo cứu sinh, 200 bè nhẹ cứu sinh, 10 bộ máy bơm chữa cháy rừng, 6 bộ máy phát điện (2 bộ loại 30 KVA, 2 bộ loại 50 KVA và 2 bộ loại 150 KVA), 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ cho tỉnh Quảng Trị; xuất cấp 2 xuồng cao tốc DT3, 2.000 phao tròn cứu sinh, 2.000 phao áo cứu sinh, 400 bè nhẹ cứu sinh, 6 bộ máy phát điện (5 bộ loại 50 KVA và 1 bộ loại 150 KVA), 4 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ cho TP. Huế.

Nguồn lực này không chỉ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp, mà còn hỗ trợ địa phương khôi phục hạ tầng, bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực trũng thấp, dễ bị cô lập khi mưa lũ tiếp diễn.

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả bão số 3

Trước đó, ngay sau khi bão số 3 gây thiệt hại tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành các quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, giao Cục DTNN tổ chức triển khai nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất.

Tại tỉnh Nghệ An, các Chi cục DTNN khu vực III, VIII đã tổ chức giao, nhận 40 bộ nhà bạt cứu sinh, 3 xuồng cao tốc DT3, 100 bè nhẹ cứu sinh, 300 phao áo cứu sinh, 300 phao tròn cứu sinh, 15 nhà bạt cứu sinh loại 24,5 m2, 13 máy bơm chữa cháy rừng và 7 bộ máy phát điện (30 KVA và 50 KVA). Việc hỗ trợ liên tiếp trong thời gian ngắn đã góp phần giúp tỉnh Nghệ An nhanh chóng khắc phục thiệt hại, chia sẻ khó khăn với người dân và sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Không chỉ các tỉnh miền Trung, các địa phương miền núi phía Bắc cũng chịu thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 3 và được quan tâm hỗ trợ kịp thời. Thực hiện quyết định của Bộ Tài chính, Cục DTNN ban hành Quyết định số 574/QĐ-CDT giao Chi cục DTNN khu vực I và V tổ chức xuất cấp lương thực, vật tư và thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương.

Theo đó, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ 100 tấn gạo, 300 phao tròn cứu sinh, 300 phao áo cứu sinh, 50 bè nhẹ cứu sinh và 2 máy phát điện 30 KVA; tỉnh Sơn La được hỗ trợ 890,325 tấn gạo, 740 phao tròn cứu sinh, 1.295 phao áo cứu sinh, 153 bè nhẹ cứu sinh và 5 máy phát điện 30 KVA.

Qua các đợt xuất cấp, có thể khẳng định rõ vị trí và vai trò của ngành DTNN trong việc hỗ trợ địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia luôn được triển khai kịp thời, sát với nhu cầu thực tế, giúp các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.