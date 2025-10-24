Hỗ trợ để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

(TBTCO) - Trước khi hoạt động, hộ kinh doanh phải đăng ký thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Để người nộp thuế thuận tiện trong việc đăng ký, Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn cụ thể, đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ để hộ kinh doanh trên địa bàn thuận tiện khi chuyển lên doanh nghiệp.

Mã số thuế và địa điểm của hộ kinh doanh

Thuế TP. Hà Nội cho biết, theo Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, trước khi hoạt động, hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Để thống nhất giữa mã số thuế với số định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo thuận lợi trong việc đăng ký và quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh cần nghiên cứu kỹ quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC.

Ông Vũ Hồng Long - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, theo quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC, từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân được sử dụng làm mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh, đồng thời cũng là mã số thuế của hộ kinh doanh. Do đó, không còn quy định cấp mã số thuế cho từng địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh; cơ quan thuế đã thực hiện chuyển đổi mã số thuế đã cấp trước đây cho hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh sang sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế.

Công chức Thuế TP. Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Dũng Minh

“Số định danh cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh được dùng làm mã số thuế duy nhất để kê khai, nộp thuế cho tất cả nghĩa vụ thuế của cá nhân và nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh” - ông Long thông tin.

Về đăng ký địa điểm kinh doanh, đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết, khi hộ kinh doanh đăng ký thành lập với cơ quan đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh khai thông tin địa chỉ trụ sở xác định theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 87 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Thông tin này được truyền sang hệ thống của cơ quan thuế để cập nhật thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

Ưu đãi khi sử dụng hóa đơn điện tử Để tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế yêu cầu thuế tỉnh, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin để có hỗ trợ các gói phần mềm hóa đơn điện tử với chi phí ưu đãi. Các đơn vị thuộc Cục Thuế tăng cường phối hợp, trao đổi với thuế tỉnh, thành phố để xác định, phân loại chính xác hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ để có kế hoạch, lộ trình đào tạo, hướng dẫn phục vụ chuyển đổi thành công.

Khi hộ kinh doanh thành lập các địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở thì không phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, nhưng hộ kinh doanh phải thông báo cho thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh thông qua việc kê khai đầy đủ thông tin về địa điểm kinh doanh tại tờ khai mẫu số 01/CNKD, hoặc mẫu số 01/TTS (đối với hoạt động cho thuê tài sản) của kỳ tính thuế đầu tiên theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTС.

Đối với các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế trước ngày 1/7/2025, cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế theo số định danh cá nhân. Trường hợp hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thông báo với thuế cơ sở nơi có địa điểm kinh doanh theo mẫu, đồng thời hộ kinh doanh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với thuế cơ sở nơi có địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động theo quy định.

Đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử

Liên quan đến việc đăng ký, sứ dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, Thuế TP. Hà Nội cho biết, căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (đã được sửa đổi bởi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP), thông tin đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh xác định như sau: mã số thuế của hộ kinh doanh là số định danh cá nhân của chủ hộ kinh doanh; tên, địa chỉ của hộ kinh doanh là thông tin tên, địa chỉ trụ sở ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc thống tin địa chỉ đã được cơ quan thuế rà soát cập nhật tương ứng theo địa bàn hành chính 2 cấp; cơ quan thuế quản lý là thuế cơ sở quản lý địa bàn nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở; chứng thư số sử dụng, hộ kinh doanh được sử dụng các chứng thư số đã cấp cho hộ kinh doanh và địa điểm kinh doanh trước đây còn hiệu lực.

Hộ kinh doanh tự xác định doanh thu theo hóa đơn điện tử để kê khai, tính thuế, nộp thuế cho thuế cơ sở nơi hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh (nơi có địa điểm kinh doanh hoặc nơi có bất động sản cho thuê) theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BТС.

Cũng liên quan đến việc quản lý và áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, mới đây Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” nhằm thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo này, Cục Thuế đã tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề về hộ kinh doanh, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó có việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo thuế tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để hộ kinh doanh biết và chủ động thực hiện. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn để hình thành thói quen lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tạo tiền đề cho công tác quản lý thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.