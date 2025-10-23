(TBTCO) - Ngày 23/10/2025, Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp quốc (UNOPS), thông qua Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), phối hợp với Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng bền vững”.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, cùng đại diện của các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển khác; hơn 100 đại biểu tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) Lê Tuấn Anh cho biết, hội thảo diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là một giai đoạn đòi hỏi sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ giữa ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển xanh, và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Minh

"Trong quá trình đó, chuyển dịch năng lượng không chỉ là yêu cầu tất yếu để bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư chất lượng cao", Phó Vụ trưởng Lê Tuấn Anh nhận xét.

Theo ông Lê Tuấn Anh, đây là một quá trình kinh tế - xã hội toàn diện, nơi chính sách, tài chính, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực cần được huy động một cách đồng bộ và hiệu quả. Bộ Tài chính, với vai trò là cơ quan điều phối các chính sách tài chính, kinh tế vĩ mô, luôn xác định chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là định hướng chiến lược trong hoạch định và thực thi chính sách.

"Chúng tôi đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế, xem đây là chìa khóa để mở rộng nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sáng kiến mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong khuôn khổ đó, sự đồng hành của UNOPS và các đối tác phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng tôi đã và đang cùng nhau xây dựng nền tảng hợp tác bền chặt không chỉ trong lĩnh vực tài chính khí hậu, mà còn trong quản trị năng lượng, cải cách chính sách và phát triển công bằng", ông Lê Tuấn Anh phát biểu.

Ông Lê Tuấn Anh cho rằng, đây chính là nền tảng để Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường hướng tới một nền kinh tế xanh, tự cường và thịnh vượng. Đồng thời, theo ông, hội thảo hôm nay sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, giải pháp thiết thực và cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đại diện Vụ Tài chính Kinh tế ngành có bài tham luận với Chủ đề: Chính sách ưu tiên cho đầu tư và phát triển hạ tầng năng lượng bền vững tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Cũng tại hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện của UNOPS và ETP cho biết, từ năm 2020 đến nay, UNOPS - ETP đã và đang triển khai 24 dự án phối hợp cùng nhiều bộ, ngành của Việt Nam.

“Dự án hôm nay nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa UNOPS - ETP và Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, tập trung vào việc nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến cơ chế ưu tiên, ưu đãi cho phát triển hạ tầng năng lượng bền vững. Quá trình triển khai đã được hơn 1 năm. Từ hội thảo đầu tiên năm ngoái, chúng tôi đã trình bày một số thông tin liên quan đến đầu tư trong ngành năng lượng toàn cầu” - TS. Nguyễn Ngọc Thủy thông tin.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần huy động khoảng 136 tỷ USD cho phát triển nguồn và lưới điện đến năm 2030. Vì vậy, việc nghiên cứu cơ chế ưu tiên, ưu đãi đầu tư là nhiệm vụ hết sức cấp thiết. Đồng thời, nội dung này đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (năm 2020) và được cụ thể hóa tại Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ.

TS. Nguyễn Ngọc Thủy thông tin thêm, UNOPS và ETP hiện đang phát triển giai đoạn tiếp theo của chương trình hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào tăng cường năng lực chính sách, tài chính xanh và thu hút đầu tư bền vững.

Hội thảo hôm nay không chỉ là dịp tổng kết các kết quả nổi bật trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính và UNOPS/ETP, mà còn là diễn đàn trao đổi chính sách, nơi các nhà hoạch định, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác phát triển cùng thảo luận về các ưu tiên chính sách và giải pháp tài chính để phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, góp phần thực hiện các cam kết khí hậu quốc gia của Việt Nam.