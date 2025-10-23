Quảng Ninh phát hiện hơn 2.400 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng năm 2025

(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tổng cộng 2.453 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tổng cộng 2.453 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với trị giá hàng hóa vi phạm đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 73,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 46 vụ đã được xử lý hình sự, với 107 đối tượng bị khởi tố, tăng mạnh so với năm trước. Cùng với đó, hơn 2.400 trường hợp vi phạm hành chính cũng đã được xử lý.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Tòa án tỉnh tiến hành xét xử 32 vụ án, với 91 bị cáo, trong đó có 15 vụ án điểm về các tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả, để tập trung khởi tố điều tra, truy tố, xét xử nhanh; góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, xử lý buộc tiêu hủy 300 kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trong những tháng cuối năm 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.

Tại Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III/ 2025 diễn ra trong ngày 23/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) - ông Bùi Văn Khắng, đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp đấu tranh, đặc biệt là trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng với đó, các tổ chức chính trị-xã hội sẽ phát động phong trào toàn dân không tiếp tay cho buôn lậu và gian lận thương mại, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh và tố giác các hành vi phạm pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, tạo sức răn đe mạnh mẽ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.