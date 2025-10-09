Hải quan thu nộp ngân sách hơn 664 tỷ đồng từ chống buôn lậu

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. 9 tháng của năm 2025, cơ quan Hải quan tích cực vào cuộc, phát hiện, xử lý 13.328 vụ việc, nộp ngân sách nhà nước hơn 664 tỷ đồng.

Cục Hải quan cho biết, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua nổi lên là việc lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.

Cơ quan hải quan bắt giữ vụ nhập khẩu giày có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CHQ

Tuyến đường bộ, tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia, các đối tượng lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu; chính sách ưu đãi cho cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thông qua việc trà trộn hàng hóa, cất giấu trong người, trà trộn vào hành lý các mặt hàng cấm, hàng có trị giá cao... Trên tuyến biển nổi lên hiện tượng vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhập khẩu, vi phạm quy định về nhãn mác của hàng hóa...

Trong bối cảnh nêu trên, chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, ngành Hải quan đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, qua đó đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 1.416 vụ vi phạm, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 1.544 tỷ đồng; khởi tố 1 vụ và chuyển khởi tố 17 vụ; nộp ngân sách gần 17 tỷ đồng từ xử lý vi phạm.

Luỹ kế 9 tháng của năm 2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 13.328 vụ vi phạm, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 17.695 tỷ đồng; khởi tố 15 vụ và chuyển khởi tố 93 vụ; nộp ngân sách nhà nước hơn 664 tỷ đồng./.