Hải quan Việt Nam - Italia tăng cường hợp tác chống buôn lậu

(TBTCO) - Bên lề các sự kiện kết nối đầu tư của Bộ Tài chính tại Italia, Đoàn công tác của Cục Hải quan đã có chương trình làm việc song phương với Cơ quan Hải quan Italia và khảo sát thực tế công tác quản lý tại sân bay quốc tế Malpensa, thành phố Milan.

Ông Vũ Quang Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu trao đổi với bà Maria Preiti về kinh nghiệm chống buôn lậu. Ảnh: CHQ

Ông Vũ Quang Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục Hải quan, làm Trưởng đoàn làm việc của Hải quan Việt Nam tại buổi làm việc với bà Maria Preiti, Trưởng Hải quan vùng Lombardy.

Hải quan sân bay Malpensa là đơn vị hải quan thuộc Hải quan vùng Lombardy của Hải quan Italia. Đây là sân bay quốc tế lớn thứ 2 của Italia, thuộc danh sách 10 sân bay lớn nhất thế giới, thực hiện thủ tục đối với cả hành lý của hành khách và hàng hóa.

Hải quan sân bay Malpensa chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý và hàng hoá. Ảnh: CHQ

Tại buổi làm việc, Hải quan sân bay Malpensa đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý và hàng hóa, mô hình tổ chức và nguồn nhân lực được bố trí tại sân bay Malpensa. Đồng thời, chia sẻ về hoạt động kiểm soát chống buôn lậu, các lĩnh vực ưu tiên trong việc đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm như: thuốc lá, rượu, hàng giả, hàng nhái, động thực vật hoang dã…

Hải quan sân bay Malpensa được trang bị máy soi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, hỗ trợ công tác kiểm tra thực tế hành lý của hành khách có rủi ro cao, bên cạnh hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi. Đây là thế hệ máy soi hiện đại nhất hiện nay, với khả năng phân tích, soi chiếu xuyên thấu qua các vật liệu có mật độ cao và đưa ra cảnh báo kiểm tra thực tế đối với các hàng hóa bị cấm hoặc bị hạn chế.

Qua buổi làm việc và khảo sát, hai bên thống nhất thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác chống buôn lậu, đặc biệt là đối với mặt hàng thuốc lá, trong bối cảnh Hải quan Việt Nam bắt giữ được khối lượng lớn thuốc lá vận chuyển trái phép vào Việt Nam từ châu Âu với các thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp.