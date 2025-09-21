Hải quan Việt Nam - Italia tăng cường hợp tác chống buôn lậu

|Hải quan Việt Nam cam kết tạo thuận lợi đối với thương mại điện tử Đưa hợp tác Hải quan Việt Nam - Cơ quan Thuế và Hải quan Anh lên tầm cao mới
|Ông Vũ Quang Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu trao đổi với bà Maria Preiti về kinh nghiệm chống buôn lậu. Ảnh: CHQ
Ông Vũ Quang Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục Hải quan, làm Trưởng đoàn làm việc của Hải quan Việt Nam tại buổi làm việc với bà Maria Preiti, Trưởng Hải quan vùng Lombardy.
Hải quan sân bay Malpensa là đơn vị hải quan thuộc Hải quan vùng Lombardy của Hải quan Italia. Đây là sân bay quốc tế lớn thứ 2 của Italia, thuộc danh sách 10 sân bay lớn nhất thế giới, thực hiện thủ tục đối với cả hành lý của hành khách và hàng hóa.
|Hải quan sân bay Malpensa chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý và hàng hoá. Ảnh: CHQ
Tại buổi làm việc, Hải quan sân bay Malpensa đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý và hàng hóa, mô hình tổ chức và nguồn nhân lực được bố trí tại sân bay Malpensa. Đồng thời, chia sẻ về hoạt động kiểm soát chống buôn lậu, các lĩnh vực ưu tiên trong việc đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm như: thuốc lá, rượu, hàng giả, hàng nhái, động thực vật hoang dã…
Hải quan sân bay Malpensa được trang bị máy soi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, hỗ trợ công tác kiểm tra thực tế hành lý của hành khách có rủi ro cao, bên cạnh hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi. Đây là thế hệ máy soi hiện đại nhất hiện nay, với khả năng phân tích, soi chiếu xuyên thấu qua các vật liệu có mật độ cao và đưa ra cảnh báo kiểm tra thực tế đối với các hàng hóa bị cấm hoặc bị hạn chế.
Qua buổi làm việc và khảo sát, hai bên thống nhất thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác chống buôn lậu, đặc biệt là đối với mặt hàng thuốc lá, trong bối cảnh Hải quan Việt Nam bắt giữ được khối lượng lớn thuốc lá vận chuyển trái phép vào Việt Nam từ châu Âu với các thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp.
|Đại diện Hải quan Việt Nam - Italia tin tưởng, tiếp sau buổi làm việc này, công tác phối hợp và các hoạt động hợp tác sẽ được thúc đẩy hơn nữa, triển khai có hiệu quả Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan đã ký kết tháng 11/2015 cùng Thỏa thuận về trao đổi thông tin và hợp tác hành chính trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại đã ký tháng 11/2017.