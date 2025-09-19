Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh của Bộ Tài chính, Đoàn công tác của Cục Hải quan do Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã có các hoạt động làm việc song phương với Cơ quan Thuế và Hải quan Anh và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh.

Ký Tuyên bố Ý định hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Cơ quan Thuế và Hải quan Anh

Được sự phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ và bà Megan Shaw, đại diện Lãnh đạo được ủy quyền của Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) đã ký Tuyên bố Ý định hợp tác giữa Cục Hải quan Việt Nam và HMRC.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ và bà Megan Shaw, đại diện HMRC ký kết Tuyên bố. Ảnh: CHQ

Hải quan Việt Nam và HMRC nhất trí tiến tới xây dựng kế hoạch cho việc thảo luận về Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên (AEO). Cơ sở cho việc triển khai nội dung hợp tác này cũng được cam kết tại Chương Hải quan và tạo thuận lợi thương mại của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) cũng như tại dự thảo Hiệp định.

Việc ký kết này nhằm thống nhất việc thúc đẩy rà soát thực hiện các thủ tục trong nước để sớm đi đến ký kết Hiệp định hợp tác cấp Chính phủ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan trong một sự kiện cấp cao phù hợp sớm nhất và thống nhất việc tăng cường một số hoạt động hợp tác, phù hợp với thực tiễn của hoạt động quản lý hải quan và nhu cầu hợp tác giữa hai bên với mục tiêu hỗ trợ tích cực cho hoạt động tạo thuận lợi thương mại cho hợp tác, thúc đẩy đầu tư và đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng.

Tại buổi làm việc, hai bên chia sẻ các nội dung cùng quan tâm về việc trao đổi thông tin phục vụ hoạt động kiểm soát, chống buôn lậu, đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng. Theo đó, thời gian qua, việc trao đổi thông tin hai chiều giữa Hải quan Việt Nam và HMRC đã giúp cho hoạt động điều tra chống buôn lậu của hai bên đạt được các kết quả cụ thể, đáng ghi nhận, đặc biệt, trong công tác ngăn ngừa việc vận chuyển trái phép thuốc lá, thuốc lá giả… với các vụ bắt giữ cụ thể với số lượng lớn thuốc lá bị bắt giữ.

Tiến tới, hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa việc trao đổi thông tin hỗ trợ ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống vận chuyển trái phép các mặt hàng (ma túy, thuốc lá) cũng như tội phạm về trốn thuế, rửa tiền, môi trường…

Hai bên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hải quan, lộ trình chuyển đổi số của cơ quan hải quan hai nước và các yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện số hóa quy trình thủ tục hải quan trong 2 - 3 năm tiếp theo. Nội dung trao đổi cho thấy sự tương đồng trong mục tiêu và kế hoạch cải cách, chuyển đổi số của hai Bên và mở ra những cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Việt Nam và Vương quốc Anh đã ghi nhận những kết quả về tăng trưởng thương mại song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Anh năm 2024 đạt 8,42 tỷ USD, chiếm 1,07%/tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Vương quốc Anh là thị trường có kim ngạch xuất nhập khẩu xếp thứ 16/228 quốc gia có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên với Việt Nam.

Hải quan Việt Nam cho rằng, thông qua việc ký kết Tuyên bố Ý định hợp tác, thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin phục vụ công tác chống buôn lậu, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ, đàm phán ký kết Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên, thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực… sẽ thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tuân thủ cao, đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng thương mại và đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hải quan Việt Nam đã thực hiện chương trình làm việc với Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh (UKBF) và khảo sát tại sân bay Stansted.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Anh năm 2024 đạt 8,42 tỷ USD. Ảnh: TL

Ông Matt Davis, Phó Cửa khẩu sân bay quốc tế Stansted của UKBF chủ trì buổi làm việc và khảo sát hoạt động quản lý hải quan do UKBF đảm nhiệm tại Stansted.

Tại buổi làm việc, Hải quan Việt Nam đã trao đổi và tìm hiểu kinh nghiệm của UKBF về cơ cấu tổ chức, công tác đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ; trang thiết bị nhằm thực thi các nhiệm vụ về kiểm soát hải quan tại sân bay, quan hệ hợp tác giữa cơ quan Hải quan và các doanh nghiệp kinh doanh chuyển phát nhanh, thẩm quyền của UKBF trong việc đưa ra các yêu cầu đối với các điều kiện về hạ tầng và trang thiết bị đối với doanh nghiệp kinh doanh sân bay…

Qua buổi làm việc và khảo sát, hai bên thống nhất thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác chống buôn lậu, đặc biệt là đối với mặt hàng thuốc lá thông qua đầu mối của HMRC cũng như UKBF.