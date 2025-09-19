(TBTCO) - Tham gia Phiên đối thoại chính sách trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh cam kết tạo thuận lợi đối với thương mại điện tử.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (thứ ba từ phải sang) chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan (ngoài cùng bên phải) tham dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Tại Phiên đối thoại chính sách, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư liên quan đến các thủ tục và biện pháp tạo thuận lợi đối với thương mại điện tử.

Theo đó, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ khẳng định, trong bối cảnh bùng nổ của các giao dịch thương mại điện tử qua biên giới trên toàn cầu, Hải quan Việt Nam đã đưa ra các chính sách, giải pháp về hệ thống khai báo, xử lý dữ liệu… nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại điện tử cũng như đảm bảo thực thi việc thu ngân sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử.

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử do Hải quan Việt Nam chủ trì xây dựng về cơ bản nhận được sự nhất trí của các thành viên Chính phủ và dự kiến được thông qua trong năm 2025.

Bên cạnh Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Cục trưởng Cục Hải quan đã tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh, Matt Western và buổi làm việc với Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán London.

Tại buổi làm việc với ông Matt Western, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, các hiệp định thương mại tự do như UKVFTA và CPTPP đã mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, hai bên đang thúc đẩy tiến độ ký kết Hiệp định cấp Chính phủ giữa hai nước về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan./.