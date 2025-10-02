Hải quan khu vực XIII đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, chống buôn lậu

(TBTCO) - Hải quan khu vực XIII cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế và chống buôn lậu đạt kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, thống kê đến cuối tháng 9/2025, đơn vị đã thực hiện thu hồi nợ với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng (bao gồm cả nợ thuế phát sinh trong năm 2025). Trong đó, thu hồi nợ thuế của Công ty TNHH Enercon Việt Nam là hơn 5,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam nộp hơn 1 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan khu vực XIII hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV Hà Trang

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục phổ biến chính sách thuế, hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp, qua đó nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2025, Hải quan khu vực XIII đã phát hiện, xử lý 47 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, thu nộp ngân sách từ xử lý vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng. Đơn vị khởi tố 1 vụ, chuyển cơ quan công an khởi tố 2 vụ.

Đáng ghi nhận là Hải quan khu vực XIII tham gia phối hợp đấu tranh chuyên án sản xuất trái phép ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn tại tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả đấu tranh chuyên án thu giữ gần 1,4 tấn ketamin, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất và nhiều vật chứng liên quan, bắt giữ 11 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia điều tra, phá án. Đây là đường dây sản xuất ma túy lớn, xuyên quốc gia./.