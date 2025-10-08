(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng và buộc tiêu huỷ 7 sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH dược phẩm toàn cầu Đông Nam.

Công ty TNHH dược phẩm toàn cầu Đông Nam có địa chỉ trụ sở chính: Số 12 ngõ 40 Nguyễn Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 9, Tòa nhà Licogi 13, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Cục Quản lý dược cho biết, công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh mỹ phẩm (7 sản phẩm mỹ phẩm: Me Line 01 Caucasian Skin, Innoaesthetics Inno-Tds Xeroskin-Id, Innoaesthetics Inno-Derma Dark Spot Eraser 24h Cream, Innoaesthetics Inno-Exfo Redness Peel, Innoaesthetics Inno-Exfo Tcage, Innoaesthetics Inno-ExfoSkin Recovery, Me Line 02 Caucasian Skin Night) có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật.

Xử phạt, tiêu huỷ 7 mỹ phẩm của Công ty TNHH dược phẩm toàn cầu Đông Nam. Ảnh: TL.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Các tình tiết tăng nặng, theo Cục Quản lý dược, có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra, do đó, Cục buộc tiêu hủy toàn bộ 7 sản phẩm mỹ phẩm trên.

Trước đó, ngày 2/7/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định thu hồi 7 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 7 sản phẩm mỹ phẩm trên.