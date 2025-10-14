Hải quan Việt Nam thúc đẩy hài hòa hóa phân loại hàng hóa trong ASEAN

(TBTCO) - Từ ngày 14 đến 19/10 năm 2025, tại TP. Đà Nẵng, Cục Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 18 của Nhóm làm việc kỹ thuật về phân loại hàng hoá, thực hiện nghĩa vụ thành viên trong vai trò Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN.

Theo Cục Hải quan, cuộc họp có sự tham dự của đại diện các cơ quan Hải quan của 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Timor-Leste với tư cách quan sát viên.

Đại diện Hải quan các quốc gia thành viên ASEAN thể hiện tinh thần đoàn kết tại sự kiện. Ảnh: CHQ

Tại cuộc họp lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, bao gồm đánh giá và rà soát các chương trong AHTN 2022 để cập nhật theo phiên bản HS 2028 của WCO, thảo luận và thông qua các đề xuất sửa đổi Bản giải thích bổ sung (SEN) cho AHTN 2022, cập nhật Kế hoạch làm việc 2026, Kế hoạch triển khai Kế hoạch chiến lược về Phân loại giai đoạn 2026 - 2030, và trao đổi về quy trình gia nhập ASEAN của Timor-Leste trong lĩnh vực liên quan đến các hiệp định và văn kiện kinh tế.

Cục Hải quan cho rằng, việc rà soát, điều chỉnh Danh mục AHTN 2028 trên cơ sở tương thích với HS 2028 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và tạo thuận lợi cho thương mại trong toàn khu vực ASEAN.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết chung của Hải quan các nước ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong khu vực, hỗ trợ hoạt động thuận lợi hóa thương mại và tăng cường năng lực quản lý, giám sát của cơ quan hải quan./.