Đồng hành cùng nông dân, kiến tạo nền nông nghiệp vững mạnh trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Trong 80 năm chuyển mình thành cường quốc xuất khẩu nông sản, người nông dân là lực lượng nòng cốt của ngành nông nghiệp, vừa chiến đấu bảo vệ đất nước, vừa là những người tiên phong đưa Việt Nam hội nhập quốc tế thông qua xuất khẩu nông sản.

Nông dân là người vẽ nên con đường đổi mới của đất nước

Khẳng định: "80 năm qua, nông dân là người vẽ nên con đường đổi mới của đất nước", chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy nhìn nhận, người nông dân đã trở thành chiến sỹ tiên phong, tích lũy năng lượng của giải phóng, hồi sinh và phát triển. Mỗi 1 mùa vụ thắng lợi là góp phần cùng Đất nước và Tổ quốc lớn lên.

Từ “cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm”, nhưng với các chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, cùng với đức tính cần cù, chịu khó, người nông dân đã vượt lên chính mình, tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao...

Nhiều nông dân nỗ lực phấn đấu trở thành những tỷ phú trên đồng ruộng. Ảnh: Đức Thanh

Nhiều nông dân từ hai bàn tay trắng, bằng sự chăm chỉ, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, nỗ lực phấn đấu trở thành những tỷ phú trên đồng ruộng, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo đó, 63 nông dân xuất sắc của Việt Nam đại diện cho hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của cả nước được tôn vinh năm 2025, có người có thu nhập hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.

Trong đó, nông dân có doanh thu cao nhất là ông Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, diện tích sản xuất 1.000 ha, cho 320.000 viên ngọc/năm với doanh thu 95 - 150 tỷ đồng/năm; đứng thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỷ đồng/năm.

Khái niệm “3B” cho giai đoạn mới Theo ông Hoàng Trọng Thủy, bước vào kỷ nguyên mới, người nông dân cần 3B: Bạn - Bàn - Bán. Nông dân cần kết nối với nhau, với nhà khoa học, doanh nghiệp, chính sách để cùng phát triển. Họ cần tham gia bàn thảo, góp tiếng nói trong hoạch định chính sách và chuỗi xuất nhập khẩu. Cuối cùng, bán được nông sản với giá trị cao, bền vững chính là chìa khóa để nông dân làm giàu, để quốc gia mạnh hơn.

Ngoài ra, ông Võ Văn Sơn - thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa nuôi tôm công nghiệp, ốc hương, doanh thu 40 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 3 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Hiền - Tổ 3 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên trồng chế biến, xuất nhập khẩu các loại chè xanh, chè đen với doanh thu 18,2 tỷ đồng/năm...

Giữa tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp kiến 95 đại biểu gồm 63 nông dân xuất sắc và 32 nhà khoa học của nhà nông, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân, lực lượng giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong suốt hành trình của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược vừa là người sản xuất lương thực, vừa là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nông dân là những người đã làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia.

Lắng nghe nông dân để hành động thiết thực hơn

Để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đóng vai trò nền tảng vì đây là lĩnh vực sản xuất, là nguồn cung lương thực và nguyên liệu, là thị trường tiêu thụ sản phẩm và là trụ cột của nền kinh tế. Sự phát triển của khu vực này đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, muốn phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái bền vững, trước hết phải làm cho người nông dân hạnh phúc, có thu nhập tốt và có vị thế xã hội xứng đáng.

Thời gian qua, Bộ đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, hướng đến một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, nhân văn. Tuy nhiên, mọi chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ thực tiễn của người dân, từ tiếng nói của nông dân, các doanh nghiệp và hợp tác xã. Với tinh thần cầu thị, mới đây Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đối thoại, lắng nghe và ghi nhận những ý kiến của nông dân - những ý kiến rất thực tế, giàu trí tuệ, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người nông dân Việt Nam trong thời đại mới, kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hành động mạnh mẽ, thực chất, vì nông dân và phát triển bền vững. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây chính là “mệnh lệnh từ thực tiễn” cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách trong thời gian tới, nhất là các vấn đề thể chế, con người, đất đai, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường, liên kết sản xuất và tài nguyên môi trường, nhằm đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Từ thực tiễn và những khát vọng ấy, Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ ba nội dung trọng tâm lớn của ngành trong thời gian tới.

Thứ nhất, đặt người nông dân ở vị trí trung tâm của quá trình đổi mới, trao cơ hội, động lực và niềm tin để họ tự vươn lên, làm chủ tri thức, công nghệ và thị trường. Thứ hai, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh, thông minh và nhân văn, trong đó Nhà nước kiến tạo, nhà khoa học truyền lửa tri thức, doanh nghiệp mở cửa thị trường, còn nông dân là chủ thể sáng tạo. Thứ ba, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, xây dựng làng quê có văn hóa, tri thức, bản sắc, an toàn và văn minh, để nông thôn thực sự trở thành nơi đáng sống.

Để đồng hành cùng nông dân trong kỷ nguyên mới, GS. TS Phạm Hồng Tung - Nguyên Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) tin rằng, những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, Nghị quyết 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân hay đầu tư hạ tầng sẽ tạo giải pháp căn cơ hơn cho nông dân.