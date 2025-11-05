Giá vàng hôm nay (5/11): Đồng loạt lao dốc

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm tới 69,55 USD/oune chỉ trong 24 giờ, rời xa mốc 4.000 USD/oune. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm theo. Chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới khoảng16,4 triệu đồng/lượng.

Sáng 5/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.932,01 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:32:14 sáng 05/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.932,01 USD/oune, giảm 69,55 USD/oune, tương đương với mức giảm 1,74% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 102,739 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.696 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 5/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm giá vàng miếng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 800.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 147,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 800.000/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt được điều chỉnh giảm. Mức giá vàng nhẫn cao nhất là 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 143,4 – 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ cũng giao dịch ở ngưỡng 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều./.