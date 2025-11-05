Tỷ giá USD hôm nay (5/11): Thế giới tăng, thị trường tự do tiếp tục giảm

Sáng ngày 5/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.095 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,34%, hiện ở mức 100,21.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.891 VND/USD - 26.299 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.099 - 26.349 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.099 đồng 26.349 đồng Vietinbank 25.955 đồng 26.349 đồng BIDV 26.124 đồng 26.349 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.429 - 30.317 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.537 đồng 31.095 đồng Vietinbank 29.359 đồng 31.079 đồng BIDV 29.899 đồng 31.062 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.91 đồng 175.39 đồng Vietinbank 165.75 đồng 177.25 đồng BIDV 167.52 đồng 174.85 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 5/11/2025 giảm 10 đồng ở chiều mua và 30 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.696 - 27.796 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,34%, hiện ở mức 100,21.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng so với đồng EUR vào thứ Ba, khi những chia rẽ trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm dấy lên nghi ngờ về khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Cùng lúc, tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường khiến nhà đầu tư tìm đến đồng bạc xanh như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh giảm mạnh sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh cảnh báo về những “lựa chọn khó khăn” trong bản ngân sách sắp công bố.

Đồng EUR giảm phiên thứ năm liên tiếp, mất 0,3% xuống còn 1,1483 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. So với đồng Yên, đồng USD giảm nhẹ 0,4% xuống còn 153,60 Yên, dù đồng tiền Nhật vẫn dao động quanh vùng thấp nhất trong vòng tám tháng rưỡi.

Đồng đô la Úc giảm 0,8%, còn 0,649 USD, sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,60% như dự kiến và bày tỏ sự thận trọng trước khả năng nới lỏng chính sách thêm nữa.

Đồng Bảng Anh giảm 0,9%, xuống còn 1,3015 USD, sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves mô tả bức tranh kinh tế “đầy thách thức” mà bà đang phải đối mặt với gánh nặng nợ công cao, năng suất yếu và lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt.

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất trong tuần trước đã giúp đồng Yên lấy lại đôi chút hỗ trợ sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Tuy nhiên, sự yếu đi gần đây của đồng tiền này vẫn khiến Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama phải lên tiếng nhấn mạnh rằng chính phủ “sẽ tiếp tục theo dõi biến động tỷ giá với mức độ khẩn trọng cao”.

Đồng Yên hiện đang tiến gần đến ngưỡng mà chính phủ Nhật từng can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ trong các năm 2022 và 2024./.