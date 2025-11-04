Tỷ giá USD hôm nay (4/11): Trong nước ổn định, thị trường tự do giảm mạnh

Sáng ngày 4/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.093 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, hiện ở mức 99,87.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.889 VND/USD - 26.297 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.079 - 26.349 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.079 đồng 26.349 đồng Vietinbank 26.118 đồng 26.349 đồng BIDV 26.109 đồng 26.349 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.482 - 30.375 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.497 đồng 31.052 đồng Vietinbank 29.821 đồng 31.126 đồng BIDV 29.872 đồng 31.054 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.50 đồng 174.95 đồng Vietinbank 165.90 đồng 175.40 đồng BIDV 167.37 đồng 174.83 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 4/11/2025 giảm 44 đồng ở chiều mua và 24 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.706 - 27.826 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,07%, hiện ở mức 99,87.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng EUR vào ngày Thứ hai, nối dài đà tăng của tuần trước, trong bối cảnh giới đầu tư nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.

Đồng EUR có lúc giảm xuống 1,1505 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 1/8, trước khi hồi phục nhẹ, giao dịch quanh mức 1,1522 USD, giảm 0,1%.

Đồng USD cũng tăng 0,4%, lên 0,80755 Franc Thụy Sĩ, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. So với đồng Yên Nhật, USD tăng 0,1%, lên 154,19 Yên, gần mức thấp nhất trong 8 tháng rưỡi, do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh và đồng Yên Nhật tiếp tục chịu nhiều sức ép riêng. Bất chấp việc Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda tuần trước phát tín hiệu mạnh mẽ nhất rằng khả năng tăng lãi suất có thể diễn ra ngay trong tháng 12.

Đối với đồng Bảng Anh, kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mới của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong năm nay tăng lên sau khi dữ liệu lạm phát tháng 10 thấp hơn dự báo. Đồng Bảng giảm 0,1%, xuống 1,3133 USD./.