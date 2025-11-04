Agribank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội

(TBTCO) - Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025, Agribank tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội.

Tối 3/11, UBND Thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình chung tay “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2025. Tại chương trình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trao tặng 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội Thành phố, góp phần tạo thêm nguồn lực cùng các cấp, các ngành chăm lo đời sống cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của Thủ đô.

Ông Phạm Chí Thành - Phó Tổng Giám đốc Agribank trao biểu trưng ủng hộ Chương trình 10 tỷ đồng.

Chương trình chung tay “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2025 là sự kiện của Thủ đô Hà Nội hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, với mong muốn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực, chung tay cùng các cấp, các ngành giúp đỡ người nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và chăm lo an sinh xã hội của Thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, với quan điểm nhất quán “lấy người dân làm trung tâm”, Hà Nội luôn xác định phát triển an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 08 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”, HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của TP Hà Nội.

Thành phố Hà Nội đã phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và Thành phố được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cũng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố và mong muốn những cử chỉ cao đẹp này được lan tỏa, giúp TP Hà Nội đạt được mục tiêu đã đề ra.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao vinh danh cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của Thành phố.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025, UBND Thành phố - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố, chung tay xây dựng Thủ đô Văn minh - Hiện đại, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hưởng ứng lời kêu gọi, cũng như phát huy truyền thống “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, năm nay, Agribank tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội với mong muốn tạo thêm nguồn lực, cùng các cấp, các ngành giúp đỡ người nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của Thành phố.

Hàng năm, Agribank dành hàng trăm tỷ đồng đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như: xây dựng nhà ở cho người nghèo, xây dựng trường học, trạm y tế, công trình nước sạch nông thôn, hỗ trợ khắc phục thiên tai, trao học bổng, tặng quà Tết, chăm lo đời sống cho người yếu thế...

Riêng giai đoạn 2020 - 2025, Agribank đã đóng góp hơn 2.500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên cả nước, với hàng loạt chương trình tiêu biểu như: xây dựng hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại các địa phương khó khăn, chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước, trao hàng chục nghìn suất quà Tết, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tài trợ hàng trăm công trình phúc lợi xã hội - từ trường học, bệnh viện, cầu dân sinh, hệ thống nước sạch nông thôn đến hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Với triết lý phát triển “Gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội”, Agribank luôn nỗ lực đồng hành cùng các chương trình lớn của Đảng, Chính phủ và các địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nông thôn phồn thịnh.

Hoạt động ủng hộ 10 tỷ đồng tại chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Agribank trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết và nhân văn sâu sắc trong xã hội./.