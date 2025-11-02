Giá gas bán lẻ trong nước tháng 11/2025 giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 11/2025 tiếp tục giảm tháng thứ 2 là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 11 ở mức 467,5 USD/tấn giảm 17,5 USD/tấn so với tháng 10 và biến động tỷ giá USD/VND.

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 11 tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 11/2025 tại thị trường Hà Nội là 403.100 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.612.300 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 6.500 đồng/bình 12kg và 25.900 đồng/bình 48kg (đã bao gồm VAT).

Đại diện Tổng Công ty Gas Petrolimex cho biết, giá gas trong nước tiếp tục giảm tháng thứ 2 liên tiếp là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 11 ở mức 467,5 USD/tấn giảm 17,5 USD/tấn so với tháng 10 nên Tổng Công ty Gas Petrolimex thực hiện điều chỉnh mức giảm tương ứng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas có 1 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá bán.

Giá gas thế giới được tính theo giá tham chiếu CP gas (Contract Price), được công bố bởi các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco để định giá LPG trên thị trường quốc tế. Giá CP gas thế giới thường công bố chốt cuối tháng và áp dụng từ đầu tháng sau.

Giá gas tại Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào giá gas nhập khẩu thế giới do Việt Nam chưa đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ trong nước. Theo đó, biến động giá gas tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tỷ giá hối đoái USD/VND, phí vận chuyển gas, sản lượng kinh doanh; biến động cung cầu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng…/.