(TBTCO) - Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc cho biết nền kinh tế nước này “đã chống chịu tốt trước áp lực, duy trì ổn định và phát triển tích cực”.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn NDRC Lý Siêu thông báo, trong 9 tháng đầu năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng tăng 4,5%, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục phục hồi vững chắc. Về phía sản xuất, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tăng 6,2%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022.

Cũng theo ông Lý Siêu, các ngành công nghệ và thiết bị tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng của ngành chế tạo thiết bị và công nghệ cao lần lượt đạt 9,7% và 9,6%. Tỷ trọng của 2 ngành này trong tổng giá trị công nghiệp đạt 35,9% và 16,7%, đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, dù môi trường bên ngoài nhiều biến động nhưng xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc vẫn tăng 7,1%. Cơ cấu xuất khẩu tiếp tục được tối ưu, trong đó sản phẩm công nghệ cao tăng 11,9% và sản phẩm cơ điện tăng 9,6%.

Bên cạnh đó, lĩnh vực tiêu dùng dịch vụ - đặc biệt là thể thao, giải trí và biểu diễn nghệ thuật - tiếp tục sôi động với mức tăng 5,2%. Các ngành công nghiệp mới như sản xuất thiết bị bay không người lái dân dụng, robot công nghiệp, xe năng lượng mới và pin lithium-ion đều tăng mạnh, lần lượt đạt 43,2%, 29,8%, 29,7% và 46,9%.

NDRC xác định mở rộng đầu tư hiệu quả là giải pháp trọng tâm cho duy trì đà tăng trưởng. Gần đây, Trung Quốc đã bổ sung 500 tỷ NDT (tương đương 70,4 tỷ USD) từ hạn mức nợ chính quyền địa phương, trong đó có 200 tỷ NDT (28,16 tỷ USD) trái phiếu đặc biệt, để tài trợ cho các dự án đầu tư mới. Đến nay, toàn bộ nguồn vốn đã được giải ngân, hỗ trợ hơn 2.300 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ NDT (985,9 tỷ USD). Các dự án tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng tiêu dùng, giao thông, năng lượng, cải tạo và nâng cấp đô thị.

Ông Lý Siêu nhấn mạnh NDRC sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và doanh nghiệp trung ương nhằm đẩy nhanh tiến độ khởi công, sớm hình thành khối lượng công việc thực tế, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn nền kinh tế./.