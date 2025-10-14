Bảo hiểm PVI: Song hành cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(TBTCO) - Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam với tổng doanh thu tăng trưởng gần 1,4 lần, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao cả năm.

Bảo hiểm PVI xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Về đích sớm, sẵn sàng tiến tới mục tiêu tỷ USD

Bảo hiểm PVI đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 chỉ sau 9 tháng, với tổng doanh thu đạt 21.538 tỷ đồng, hoàn thành 108,4% kế hoạch năm, tăng trưởng 38,7% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1.148 tỷ đồng, hoàn thành 145% kế hoạch năm. Kết quả này một lần nữa khẳng định công ty đã phát huy được sức mạnh nội lực, phát triển đúng chiến lược đặt ra và vững bước trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế.

Tổng giám đốc Phạm Anh Đức báo cáo tại Hội nghị

Doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 10,4%, trong đó doanh thu từ kênh thương mại điện tử tiếp tục là mũi nhọn tăng trưởng 87% so với cùng kỳ. Việc đầu tư vào chuyển đổi số, tối ưu nền tảng bán hàng trực tuyến và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu hiện đại đã giúp Bảo hiểm PVI nhanh chóng nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn quốc.

Hiệu quả từ chiến lược phát triển bền vững

Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, hoạt động nhận – nhượng tái bảo hiểm của công ty cũng có đạt những con số ấn tượng. Với sự mở rộng phát triển ra thị trường tái bảo hiểm quốc tế, doanh thu từ mảng tái bảo hiểm 9 tháng 2025 tăng trưởng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước trên nguyên tắc đáp ứng khẩu vị rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Trong tháng 9 vừa qua, Bảo hiểm PVI hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ, tạo nền tảng tài chính vững chắc để Bảo hiểm PVI đầu tư cho công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tài chính – yếu tố then chốt củng cố niềm tin khách hàng và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường bảo hiểm.

Đồng hành cùng an sinh xã hội

Hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội tiếp tục ghi nhận tăng trưởng: hết tháng 9/2025, Bảo hiểm PVI thu hộ bảo hiểm xã hội (BHXH) gần 2.400 tỷ đồng và tăng 56% so với cùng kỳ 2024.

Đặc biệt, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT mà Bảo hiểm PVI cam kết với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thành trên 90% kế hoạch năm, khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước.

Lan tỏa hình ảnh thương hiệu tiên phong

Không chỉ ở kết quả kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn ghi dấu ấn trong các hoạt động thương hiệu và cộng đồng. Tại Triển lãm A80 – “Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, gian hàng của Bảo hiểm PVI đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh một doanh nghiệp tiên phong, sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trên trường quốc tế, Bảo hiểm PVI liên tiếp ghi danh tại nhiều giải thưởng uy tín khu vực, trong đó là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất được Tạp chí Asia Insurance Review vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng. Tại thị trường trong nước, Bảo hiểm PVI tiếp tục có tên trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025 và năm thứ hai liên tiếp được vinh danh dẫn đầu danh sách “Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2025” do Vietnam Report và báo VietnamNet phối hợp tổ chức, khẳng định năng lực tài chính, hiệu quả quản trị và uy tín của thương hiệu hàng đầu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Hướng tới tầm vóc doanh nghiệp tỷ USD

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Lãnh đạo Bảo hiểm PVI nhấn mạnh: “Kết quả 9 tháng đầu năm là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo hiểm PVI. Đây sẽ là động lực để chúng ta tiếp tục đổi mới, bứt phá và hướng tới mục tiêu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tỷ đô – biểu tượng của tầm vóc và bản lĩnh Việt trên trường quốc tế”.

Với nền tảng tài chính vững chắc, kết quả kinh doanh ổn định, cùng chiến lược phát triển bền vững, Bảo hiểm PVI đang khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu và đại diện tiêu biểu cho thương hiệu Việt hội nhập trên trường quốc tế./.