Bước tiến quan trọng trong cải cách chính sách thuế

(TBTCO) - Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được trình Quốc hội sáng 4/11 là một bước tiến quan trọng trong cải cách chính sách tài khóa. Các nội dung sửa đổi, bổ sung không chỉ tạo công bằng về nghĩa vụ, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn trong chính sách thuế, gắn với mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy sáng tạo và nuôi dưỡng nguồn lực quốc gia.

Quy định chế độ ưu tiên cho người nộp thuế tuân thủ tốt

Trình bày tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) bổ sung quy định về phân nhóm người nộp thuế; bổ sung nguyên tắc cơ quan thuế quản lý theo phân nhóm người nộp thuế.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cơ quan quản lý thuế khi tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước vượt dự toán Quốc hội quyết định hàng năm, thì được bố trí kinh phí để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động không quá 1 lần quỹ tiền lương của công chức, người lao động.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, thuế suất và phương pháp tính thuế quy định của các luật thuế, được cơ quan thuế hỗ trợ thực hiện khai thuế trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và thông tin do người nộp thuế cung cấp.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định quản lý tuân thủ với chế độ ưu tiên cho người nộp thuế tuân thủ tốt; hệ thống thông tin tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan thuế được mua cơ sở dữ liệu thương mại; bảo đảm an toàn thông tin; người nộp thuế không bị xử phạt khi sự cố hệ thống dẫn đến không thực hiện được nghĩa vụ đúng hạn.

So với Luật Quản lý thuế hiện hành, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã lược bỏ 3 nhóm nội dung tại 10 điều, bao gồm: quy định về hội đồng tư vấn thuế xã, phường; về thứ tự thanh toán và toàn bộ 8 điều về thanh tra thuế, do không còn tổ chức thanh tra thuế trong cơ quan thuế.

Thêm nhiều lợi ích, giảm nghĩa vụ thuế cho người lao động

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ đề xuất sửa đổi bao quát, sâu rộng từ thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế; thuế đối với cá nhân kinh doanh; giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; biểu thuế lũy tiến từng phần; đến mức phải nộp của một số khoản thu nhập không thường xuyên...

Một trong những nội dung nổi bật là cơ cấu lại "biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công" để đơn giản hóa biểu thuế và điều tiết thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng, và cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Với mức này, cá nhân thu nhập đến 17 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc) hoặc 24 triệu đồng/tháng (có 1 người phụ thuộc), 31 triệu đồng/tháng (có 2 người phụ thuộc) sẽ chưa phải nộp thuế.

Theo đó, số bậc thuế được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, với mức thuế suất 5%, 15%, 25%, 30% và 35%. Khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng, tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Quy định này giúp đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán, theo dõi nghĩa vụ thuế của mình và giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả cá nhân ở các bậc so với biểu thuế hiện hành.

Ngoài ra, ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập như thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, quà tặng được điều chỉnh từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Một nội dung mới quan trọng khác là người nộp thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi phí liên quan đến giáo dục - đào tạo, y tế trước khi tính thuế. Đây là điểm mới có tính đột phá, thể hiện tinh thần chia sẻ gánh nặng với người dân, đồng thời thực hiện các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh các khoản giảm trừ hiện hành như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ thiện, nhân đạo..., việc cho phép khấu trừ chi phí học tập, chữa bệnh sẽ giúp người lao động có thêm thu nhập khả dụng, ổn định đời sống và đầu tư cho tương lai.

Ngoài ra, để phù hợp kịp thời với yêu cầu thực tiễn, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định giao Chính phủ căn cứ biến động của giá cả, thu nhập để điều chỉnh mức giảm trừ. Trước đây, việc điều chỉnh chỉ được xem xét khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trên 20%, dẫn đến độ trễ so với biến động thu nhập và giá cả.

Cũng tại dự thảo, Chính phủ đề xuất quy định giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển. Chính sách này giúp Việt Nam tạo lợi thế cạnh tranh về chính sách thuế so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, giúp thu hút chuyên gia nước ngoài và "giữ chân" nhân tài trong nước phát triển sự nghiệp. Đồng thời, chính sách này cũng giảm gánh nặng thuế cho người lao động để họ yên tâm cống hiến, nghiên cứu và phát triển công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Những điều chỉnh lớn trong chính sách thuế không chỉ có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân giảm áp lực chi tiêu, mà còn là một bước tiến quan trọng trong cải cách chính sách tài khóa, hướng tới hệ thống thuế minh bạch, linh hoạt, thân thiện với người nộp thuế.

Theo chương trình, chiều 5/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung này.