Mở rộng kênh đối thoại - tăng cơ hội được giải đáp vướng mắc về thuế, hải quan

(TBTCO) - Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về chính sách thuế, hải quan do Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hằng năm đã trở thành diễn đàn quan trọng. Thông qua hội nghị, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hải quan đã được tiếp nhận, giải đáp và kịp thời tháo gỡ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp cả nước quan tâm và đánh giá cao.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, đồng thời khắc phục hạn chế của hình thức đối thoại trực tiếp truyền thống (số lượng câu hỏi tại hội nghị có giới hạn, nhiều doanh nghiệp ở xa không có điều kiện tham dự).

Năm nay, hội nghị đối thoại thuế, hải quan có bước cải tiến quan trọng khi triển khai kênh tiếp nhận và trả lời vướng mắc trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), Trang Thông tin điện tử Cục Thuế (www.gdt.gov.vn), Trang Thông tin điện tử Cục Hải quan (www.custom.gov.vn).

Đại diện doanh nghiệp tham gia đối thoại về chính sách với cơ quan thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Với hình thức này, doanh nghiệp không nhất thiết phải trực tiếp đến tham dự hội nghị mà vẫn có thể gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chính sách thuế, hải quan một cách thuận tiện, nhanh chóng, đúng trọng tâm.

Việc tham gia đối thoại thông qua kênh trực tuyến mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp, qua đó chung tay xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Thứ nhất, tăng cơ hội được trả lời: Không bị giới hạn bởi số lượng doanh nghiệp tham gia trực tiếp, nhiều vướng mắc hơn sẽ được tiếp nhận và xử lý.

Thứ hai, tiết kiệm thời gian, chi phí: Doanh nghiệp không phải di chuyển xa, không phát sinh chi phí đi lại, lưu trú, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp ở các địa phương ngoài trung tâm.

Thứ ba, nội dung phản ánh đầy đủ, có chiều sâu: Doanh nghiệp có thể chuẩn bị câu hỏi kỹ lưỡng, nêu rõ tình huống thực tế, dẫn chiếu quy định liên quan, giúp cơ quan quản lý nghiên cứu và trả lời chính xác hơn.

Thứ năm, minh bạch, dễ theo dõi: Các câu hỏi và trả lời được tổng hợp, công khai trên Cổng thông tin, giúp nhiều doanh nghiệp khác có thể tham khảo, áp dụng thống nhất.

Bên cạnh hình thức trực tiếp tại hội nghị, Ban tổ chức đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia gửi câu hỏi thông qua kênh trực tuyến, từ đó phản ánh trung thực những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hải quan để các đơn vị thuế, hải quan có thể trả lời cụ thể, chính xác đến từng trường hợp còn vướng mắc của các doanh nghiệp, từ đó tăng cường hiệu quả trao đổi, đối thoại.

Ban tổ chức khẳng định, việc mở rộng kênh hỏi - đáp qua hội nghị đối thoại thuế, hải quan không chỉ là dịp để doanh nghiệp “nêu vướng mắc và được trả lời”, mà còn là kênh quan trọng để cơ quan quản lý lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đối thoại, tăng tính thực chất trong việc hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng minh bạch, khả thi và phù hợp thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch và hiệu quả./.