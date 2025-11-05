Ngày 5/11: Giá thép, quặng sắt tiếp tục giảm

Tiếp theo đà giảm của phiên trước, sáng nay, giá thép trên sàn Thượng Hải tiếp tục giảm 0,85%; quặng sắt giảm mạnh hơn, với mức giảm 1,3% so với sáng 4/11. Trong nước, thép xây dựng được doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định.

Sáng 5/11, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.028 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 5/11, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.028 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 4/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,85% (26 nhân dân tệ) về mức 3.041 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 1,3% (10,5 nhân dân tệ) xuống mức 791,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 1,45 USD về mức 103,6 USD/tấn.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn giảm phiên thứ ba liên tiếp, do hoạt động sản xuất chậm lại và nhu cầu thép yếu tại Trung Quốc đã gây áp lực lên tâm lý thị trường, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 1,71%, xuống còn 775,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 108,87 USD/tấn).

Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), tiêu thụ thép giảm 5,7% và sản lượng thép thô giảm 2,9% trong ba quý đầu năm 2025.

Tồn kho quặng sắt của Trung Quốc đã tăng đều đặn kể từ quý III do nhu cầu thép trong nước suy yếu nhanh chóng, trong khi nhập khẩu quặng sắt phục hồi mạnh, dẫn đến triển vọng giá giảm, theo Galaxy Futures.

Dù vậy, tâm lý thị trường được cải thiện sau khi quan hệ thương mại Trung – Mỹ hạ nhiệt trong tuần trước đã giúp hạn chế phần nào đà giảm, theo công ty tư vấn Mysteel.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng được các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn. Cụ thể tại thời điểm 8h30 ngày 5/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.